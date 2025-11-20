Raúl Jiménez se acerca al récord histórico de goleo de la Selección Mexicana hacia el Mundial 2026

El delantero suma 44 anotaciones con el combinado mexicano, según las distintas fuentes oficiales de registro. La cifra lo mantiene en el tercer lugar histórico, muy cerca de Jared Borgetti y todavía con margen para buscar el liderazgo absoluto que pertenece a Javier “Chicharito” Hernández. La reciente fecha FIFA añadió contraste al panorama: el Tri igualó 0-0 frente a Uruguay y cayó 2-1 ante Paraguay , duelo en el que Jiménez marcó desde los once pasos.

El récord vigente

El líderato histórico permanece en poder de Javier Hernández, quien acumuló 52 goles desde su debut en 2009. El exdelantero del Manchester United, Real Madrid y Sevilla continúa como la referencia a superar para las actuales generaciones, detrás de él aparece Jared Borgetti, autor de 46 goles entre 1997 y 2008.

El tercer puesto pertenece a Raúl Jiménez, cuyo rango de 44 goles lo coloca a una distancia corta de Borgetti y asolo 8 anotaciones del récord de “Chicharito”. La proyección coloca al atacante como el principal candidato para romper ambas marcas si mantiene continuidad durante los próximos compromisos del Tri.

El listado histórico lo complementan figuras representativas: Cuauhtémoc Blanco, con 38 o 39 goles según registros; Luis Hernández, el “Matador”, con 35; Carlos Hermosillo, con entre 32 y 34; Zague, con 30; Hugo Sánchez, con 29; y Andrés Guardado junto a Luis García, ambos con 28 dianas.

Camino a un Mundial en casa

La lucha de Jiménez por el récord se enmarca en un contexto especial, méxico se aproxima al Mundial 2026, competencia que compartirá como sede con Estados Unidos y Canadá. El proyecto deportivo contempla varios encuentros de preparación, estimados en al menos cuatro antes de la justa mundialista, lo que ampliará las posibilidades del delantero para incrementar su cuota.

El jugador surgido del Club América ha recuperado protagonismo en el esquema nacional y mantiene aspiraciones de arribar a la Copa del Mundo como uno de los referentes ofensivos. La afición mexicana sigue con atención la evolución del delantero rumbo a la fase final del proceso mundialista. La reciente anotación ante Paraguay reactivó la conversación sobre su cercanía a los números de Borgetti y Hernández, mientras el equipo continúa afinando su rendimiento tras el empate sin goles contra Uruguay y el tropiezo ante los sudamericanos.

México vs Portugal en la inauguración del Estadio Azteca

Uno de los eventos más anticipados dentro del posible calendario previo al Mundial será la reinauguración del Estadio Azteca (Banorte), actualmente en proceso de remodelación. Trascendió que el rival para ese encuentro de gala podría ser Portugal de CR7, lo que colocaría a Jiménez frente a un desafío de alta exigencia en uno de los escenarios más emblemáticos para el futbol mexicano. De confirmarse el duelo, la ocasión tendría un componente histórico adicional, Raúl podría acercarse o incluso