Esta es realmente la efectividad de Chicho Arango, el jugador que Pumas desea con todas sus fuerzas

Es clarísimo el interés de Pumas UNAM por Chicho Arango pero debería pagar mucho dinero para tenerlo . Sin embargo, su rendimiento deja en claro que es un futbolista que le puede aportar mucho al Club Universidad Nacional de cara al Clausura 2026 y a los próximos torneos de la Liga BBVA MX. Sus números avalan el interés de los universitarios.

Muchos ven a Cristian Arango como el goleador que puede transformar a Pumas de la UNAM y, a priori, parecen estar acertados. Es que viene de dos temporadas magníficas en la MLS, con 17 goles en el Real Salt Lake y con 14 tantos en el San Jose Earthquakes, su actual equipo en los Estados Unidos. Números muy interesantes.

Chicho Arango ya demostró que no necesita tiempo de adaptación

El delantero colombiano de 30 años no solo demostró que tiene nivel de sobra para la MLS, sino que también dejó en claro que no necesita tiempo de adaptación. Es que Cristian Arango pasó del Real Salt Lake al San Jose Earthquakes y mantuvo casi los mismos números de goleo, demostrando que tiene mucha capacidad de adaptación a un nuevo club.

La oferta de Pumas por Chicho Arango sería insuficiente, por ahora

En ese sentido, el punta nacido en Colombia podría ser una muy buena alternativa para el conjunto universitario. Sin embargo, todo indica que los números ofrecidos por Pumas al SJ Earthquakes no son lo que ellos esperan. Distintos reportes indican que la oferta habría sido de 3 millones de dólares, pero su valor de mercado es más alto.

De acuerdo a la información de Transfermarkt, sitio especializado en ponerle un valor a los futbolistas, el precio de Chicho Arango es de 7.5 millones de euros. Es decir, se trata de más del doble de lo que ofrece el conjunto mexicano.

Los números de Cristian Arango en el SJ Earthquakes

Según los números de BeSoccer, las estadísticas de Chicho Arango en el San José Earthquakes son las siguientes: