‘Chicho’ Arango, el goleador que puede transformar a Pumas

Pumas ha puesto la mira en Cristian ‘Chicho’ Arango, un delantero probado, competitivo y con un instinto goleador ideal para suplir la ausencia de José Juan Macías y hacerle competencia a Guillermo Martínez. Con la ofensiva universitaria en plena reconstrucción rumbo al Clausura 2026, el club considera al colombiano como un refuerzo estratégico capaz de cambiar el rumbo inmediato del equipo. Pero ¿qué le aportaría realmente Arango a Pumas?

Un goleador para resolver urgencias ofensivas de Pumas

Lo primero que ofrece ‘Chicho’ Arango es gol, un bien escaso en Pumas durante el último semestre. Su producción reciente en MLS lo respalda: 13 goles y 3 asistencias con San José Earthquakes, además de su registro superior a 50 anotaciones entre LAFC, Real Salt Lake y San José. Su olfato en el área, su lectura de espacios y su capacidad para generar peligro aun sin demasiadas ocasiones lo convierten en un atacante de impacto inmediato.

Además, Arango ya conoce la Liga MX. Su semestre con Pachuca en 2023 dejó claro que puede adaptarse rápido al ritmo mexicano: 5 goles en 11 partidos, entendiendo transiciones verticales y funcionando como referencia fija en el área. Eso es justamente lo que Pumas perdió tras la no renovación de Macías y la lesión del 'Memote' Martínez que aunque estará de vuelta, necesita competencia interna para recuperar su nivel.

Su fortaleza física, su movilidad corta y su presencia para fijar centrales le darían a Pumas un ataque más estable, menos predecible y con un delantero que convierte media ocasión en un problema para el rival.

Liderazgo, experiencia internacional y un perfil que encaja

El posible fichaje también suma liderazgo. Con 30 años, Arango aporta madurez competitiva, algo que Pumas necesita tras un semestre irregular. Ha jugado Copa Libertadores, Champions Cup, Mundial de Clubes y fue campeón de MLS Cup y Supporters’ Shield con LAFC. No solo marca: compite, guía y contagia energía.

En la lógica actual del club —jugadores que rindan de inmediato— el perfil del colombiano encaja perfectamente. Además, el cuerpo técnico lo tiene considerado desde el inicio de la pretemporada, algo clave para fortalecer los automatismos ofensivos.

Si se concreta la operación, Pumas sumaría a un delantero que genera soluciones desde el primer día, que entiende ligas de exigencia física y que puede convertirse en el nuevo referente auriazul.