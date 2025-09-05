deportes
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Estaba acostumbrado a brillar en la Selección Mexicana y Javier Aguirre le dio una sorpresa

El jugador fue titular de la Selección Mexicana en la Copa América 2024 pero, tras la llegada de Javier Aguirre al banquillo, no ha sido convocado

Estaba acostumbrado a brillar en la Selección Mexicana y Javier Aguirre le dio una sorpresa
@julioglzvela
Estaba acostumbrado a brillar en la Selección Mexicana y Javier Aguirre le dio una sorpresa
José Alejandro
Selección Azteca
Compartir

Julio González estaba acostumbrado a brillar en la Selección Mexicana, hasta que llegó Javier Aguirre al banquillo, pues desde entonces no ha sido convocado, una verdadera sorpresa para él. Lo anterior, pese a que fue el portero titular en la Copa América 2024 tras la baja de Luis Malagón por lesión . Debido a ello, el arquero del Puebla cada vez se aleja más de ir al Mundial de 2026, torneo al que aspiraba llegar.

González vivió un gran momento cuando fue portero de Pumas, pues en ese tiempo fue tomado en cuenta por el combinado azteca por primera vez en el proceso de Jaime Lozano. Sin embargo, el nacido en Acapulco, Guerrero, salió a principios de este año del conjunto universitario con rumbo a Puebla , donde no ha sido regular ni titular indiscutible.

Julio González
@julioglzvela
Julio González fue el portero titular de la Selección Mexicana en la Copa América 2024

Julio González y su titularidad en la Selección Mexicana

Julio González fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana en octubre de 2023, cuando Jaime Lozano era el entrenador. El arquero era del agrado del entonces técnico y junto a Luis Malagón y Guillermo Ochoa formaban el tridente de arqueros.

El gran momento de González lo vivió en verano de 2024, cuando fue elegido como portero titular de la Selección Mexicana ante la baja de Luis Malagón por lesión y la de Guillermo Ochoa, quien no fue convocado para la Copa América de ese año.

El exguardameta de Pumas tuvo un torneo destacable, pues en 3 partidos solo recibió un gol. Sin embargo, el combinado azteca quedó eliminado en la Fase de Grupos, hecho que provocaría la salida de Jaime Lozano y la última convocatoria para Julio.

Descartado, Julio González para Javier Aguirre

Javier Aguirre tomó las riendas de la Selección Mexicana después del fracaso de la Copa América. En su primera convocatoria, “Vasco” eligió a Luis Malagón, Raúl Rangel y Alex Padilla como sus porteros para sus primeros partidos.

Desde entonces, Aguirre mantiene la misma base de jugadores en el arco, solo contempló a Guillermo Ochoa y dejó de tomar en cuenta a Padilla. Ahora, a meses del Mundial 2026, Julio está completamente descartado de la Selección Mexicana y, por ende, de cumplir su mayor sueño.

Selección Mexicana
