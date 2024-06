Malagón es baja de la Selección Mexicana y eligen a su suplente

El que se proyectaba para ser el portero titular de la Selección Mexicana en la Copa América, Luis Ángel Malagón, ha quedado fuera por una lesión y se estima que le tomará cuatro semanas recuperarse, por lo que ya le buscaron un reemplazo.

Se trata del guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo, quien ya fue notificado por gente de la Federación Mexicana de Futbol y ha comenzado a preparar las maletas para emprender el viaje a los Estados Unidos.

Jaime Lozano habla de la alineación de México vs Uruguay

¿Ciando reportará Acevedo?

Se espera que el último convocado realice el viaje en breve y se integre para el partido amistoso que México encarará este sábado 8 de junio, ante su similar de Brasil. Si bien la expectativa es que no tenga minutos, el cuerpo técnico de Jaime Lozano todavía analiza cómo gestionar la situación.

Con ello, la portería del combinado nacional ha quedado en manos de Julio González, Raúl ‘Tala’ Rangel y el propio Acevedo. Reportan al interior de la FMF que, a partir de la baja del arquero del Club América, el de los Pumas se perfila para salir como titular ante la ‘Canarinha’ y, posteriormente, frente a los representativos de Jamaica, Venezuela y Ecuador, por la fase de grupos del certamen continental.

Fue la mañana del viernes 7 cuando el vigente bicampeón del futbol mexicano salió de la concentración de la Selección Azteca para realizarse los estudios correspondientes, tras una molestia sufrida durante un entrenamiento.

Algunos minutos después, se confirmó que ‘Mala’ no será elegible para el que sería su primer certamen como titular indiscutible con el verde, blanco y rojo. Por ahora, no se ha compartido el parte médico, pero se espera que no tarde en volar a la Ciudad de México para iniciar su rehabilitación y, a la postre, integrarse a la pretemporada con su club.

