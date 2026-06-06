Estaba retirado, pero el futbol le dio una última sorpresa: irá la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con 37 años

El mundo del futbol nos brindará regresos importantes para este verano. Uno de ellos es la vuelta de un jugador que estaba retirado de su selección nacional y contará con una nueva oportunidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Nos referimos a Maya Yoshida, jugador de la Selección de Japón, quien fue registrado para el viaje mundialista.

El futbolista de 37 años se despidió del conjunto nipón tras la victoria 1 a 0 ante la Selección de Islandia. Siendo un evento emotivo debido a que Yoshida pudo irse con un triunfo ante su gente. Dejando así una larga carrera en la que destaca su papel en tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™; Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su regreso con la Selección de Japón se dará como “jugador de apoyo”. Es decir, que Maya Yoshida formará parte del grupo asiático sin disputar ni un solo minuto. Ya que su propósito dentro del grupo es su experiencia en LA Galaxy. Algo valioso para el equipo debido a que conocerán por parte de uno de sus compañeros las condiciones climatológicas de Estados Unidos.

|Credito: @MayaYoshida3 / X

La Selección de Japón jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México

Los Samurai Blue forman parte del Grupo F conformado por Países Bajos, Túnez y Suecia. Su debut será el domingo 14 de junio ante Países Bajos en Dallas. Mientras que su partido en México será en el Estadio Monterrey ante Túnez el domingo 21 de junio. Cerrando su papel en la fase de grupos ante Suecia nuevamente en Dallas el jueves 25 de junio.

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Si bien Maya Yoshida no podrá sumar minutos por la normativa de la FIFA. El equipo nipón contará con otras estrellas como Takefusa Kubo y Wataru Endo. En ese sentido, buscarán al igual que la Selección Mexicana pasar del ansiado quinto partido para superar el récord que han tenido en la justa mundialista.

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