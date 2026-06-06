El extraño caso de los hermanos que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pero serán rivales

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos traerá historias que valen la pena contarse. Una de ellas es la de futbolistas hermanos que podrían enfrentarse dentro de la presente edición mundialista. Nos referimos al extraño caso de los hermanos Guéla Doué y Desiré Doué. El primero representará a Costa de Marfil y el otro a la Selección de Francia.

Los hermanos Doué nacieron en Angers, Francia. Sin embargo, cuentan con la doble nacionalidad debido a que su padre es marfileño y su madre francesa. En un inicio ambos comenzaron en las inferiores de la Selección de Francia. Siendo Guéla quien decidió representar de manera oficial a la Selección de Costa de Marfil el 23 de marzo de 2024.

La Francia de Desiré Doué se encuentra en el Grupo H junto a Irak, Senegal y Noruega. Mientras que Costa de Marfil está en el Grupo E con Alemania, Curazao y Ecuador. Por lo que los hermanos Doué podrían llegar a enfrentarse hasta la ronda eliminatoria si cada uno pasa de sus respectivas fases.

|Credito: @desire.doue / Instagram

¿Qué otros hermanos jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La historia de los hermanos Doué no es la única dentro de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. También contamos con siete casos más en los que representarán a la misma o jugarán con selecciones diferentes.

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A continuación te dejamos una breve lista de cada caso.



Los hermanos Williams: Nico Williams (España) e Iñaki Williams (Ghana).



Nico Williams (España) e Iñaki Williams (Ghana). Los hermanos Brobbey: Derrick Luckassen Brobbey (Ghana) y Brian Brobbey (Países Bajos).



Derrick Luckassen Brobbey (Ghana) y Brian Brobbey (Países Bajos). Los hermanos Souttar: John Souttar (Escocia) y Harry Souttar (Australia)



John Souttar (Escocia) y Harry Souttar (Australia) Los hermanos Hernández: Theo Hernández y Lucas Hernández (ambos representando a Francia).



Theo Hernández y Lucas Hernández (ambos representando a Francia). Los hermanos Timber: Quinten Timber y Jurriën Timber (ambos representando a Países Bajos).



Quinten Timber y Jurriën Timber (ambos representando a Países Bajos). Los hermanos Duarte: Deroy Duarte y Laros Duarte (ambos representando a Cabo Verde).



Deroy Duarte y Laros Duarte (ambos representando a Cabo Verde). Los Hermanos Bacuna: Juninho Bacuna y Leandro Bacuna (ambos representando a Curazao).

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