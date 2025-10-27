Le estaban buscando sustituto a medio torneo de la Liga BBVA MX y ya obtuvo sus primeros dos objetivos

Los primeros partidos fueron un calvario para Gabriel Milito al frente de Chivas en la Liga BBVA MX. En sus primeros cinco encuentros, perdió tres, empató uno y ganó otro. Su despertar se dio cuando venció al América en la Jornada 13. Ese fue el primer objetivo cumplido y, tras vencer al Atlas el fin de semana, obtuvo el otro.

Chivas es sexto en la tabla general, suma 23 unidades en 15 partidos y, si el torneo acabara en estos momentos, estaría dentro de la Liguilla de manera directa. El otro objetivo pendiente. En un inicio, se mencionó que su puesto se tambaleaba, pues el equipo no se veía bien y cometía muchos errores; pero poco a poco Gabriel Milito ha sabido encontrar el método perfecto para sus fanáticos.

“Uno tiene un ideal, y tenerlo me vuelve más exigente conmigo mismo, con los jugadores y con mi análisis. Este equipo no ha llegado a su techo; es un equipo en formación y nos seguiremos conociendo por medio de la convivencia a fondo. Analizar el partido de hoy nos permitirá ver en qué podemos mejorar o hacerlo mejor. Estamos en la constante búsqueda de crecer con el objetivo de mantener un desarrollo sostenido”, dijo Milito al término del partido.

¿Qué necesita Chivas para calificar directo a la Liguilla?

Con 23 unidades, el Rebaño depende de ellos para avanzar de manera directa a la Liguilla. El conjunto del Guadalajara, si gana los dos partidos que le restan, se quedaría con el sexto lugar sin problema y avanzaría a la siguiente ronda de manera directa. Sus rivales por el boleto son Xolos, Pachuca y Juárez, pero están dos o tres puntos abajo, respectivamente.

Chivas choca ante los Tuzos y este sería un duelo vital por el pase directo. El Rebaño, de ganarlo, estaría prácticamente apoderándose del sexto lugar, pero cierra el certamen local ante el Monterrey, equipo que también querrá cerrar de gran manera el torneo para tener un mejor lugar en la tabla.