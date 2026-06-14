Dónde y en qué estadio jugarán Alemania vs Curazao por el Mundial 2026

La primera jornada del Grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ presentará uno de los choques más llamativos por las notables diferencias de antecedentes entre ambos contrincantes, hablamos de la Alemania cuatro veces campeona del mundo y la debutante en justas mundialistas tal como lo es la Selección de Curazao.

Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao componen el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los jugadores más caros prometen brillar en el torneo|Crédito: @DFB_Team

El escenario seleccionado para albergar este histórico enfrentamiento es el Estadio de Houston, ubicado en la ciudad homónima del estado de Texas, en los Estados Unidos. El recinto cuenta con un moderno techo retráctil y posee una capacidad aprobada para recibir a más de setenta y un mil espectadores en sus gradas que aguardarán el día de hoy por los aficionados alemanes y de Curazao, además de quienes ya expresaron sus visiones en las redes sociales oficiales sobre la capacidad que deberá tener el cuadro centroamericano para resistir la presión ofensiva alemán.

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Alemania y Curazao, un abismo de historia

Este inédito enfrentamiento nos invita a repasar datos curiosos entre ambos, ya que hay una historia de diferencia entre ambos. Aquí los repasamos:

Inédito e histórico: Es la primera vez en la historia que ambas selecciones se enfrentan a nivel oficial.

Duelo de polos opuestos: Alemania es una potencia tetracampeona del mundo con 21 participaciones mundialistas, mientras que Curazao es la "Ola Azul", una selección que está viviendo su debut absoluto en un Mundial.

Récord de tamaño: La isla caribeña, con su histórica clasificación, se ha convertido en la nación más pequeña en área y población en toda la historia en participar en una Copa del Mundo.

Diferencia generacional en los banquillos: El encuentro enfrenta a Julian Nagelsmann (Alemania), que se consolidó como uno de los técnicos más jóvenes del certamen, contra el experimentado director técnico neerlandés Dick Advocaat (Curazao).

La procedencia del nombre caribeño: El nombre de Curazao, país constituyente del Reino de los Países Bajos, proviene de la palabra portuguesa coração (corazón).