Dónde y en qué estadio juegan Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026

En un duelo que se llevará todos los reflectores en el día de la fecha, Brasil vs Marruecos darán inicio a las acciones del Grupo C en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. Los dirigidos por Carlo Ancelotti, se enfrentarán al conjunto africano en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey que tiene una capacidad reglamentaria óptima para albergar a más de ochenta mil espectadores en sus diferentes niveles de tribuna y queda ubicado en la localidad de East Rutherford.

East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del Meadowlands Sports Complex es una zona suburbana caracterizada por su rápido y fluido acceso desde Manhattan (ubicada a tan solo unos 8 kilómetros al oeste), grandes extensiones de estacionamientos y una alta conectividad para eventos masivos ya que es fácilmente accesible en vehículo, tren o autobús. Además, existe un servicio ferroviario para eventos masivos que conecta directamente con la zona, así como buses desde lugares clave como Secaucus Junction y la terminal de The Port Authority en Nueva York.

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Brasil vs Marruecos, el duelo de la jornada en este Mundial 2026

El conjunto dirigido por el estratega italiano Carlo Ancelotti intentará llevarse la victoria en el duelo que promete ser de los mejores de la primer fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los once que saldrían a la cancha por la Verdeamarela serían: Alisson; Danilo, Marquinhos (C), Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick, Rapinha.

Por su parte, Marruecos intentará continuar con lo hecho durante el Mundial de Qatar 2022, en el cual fue la sopresa del certamen y llegó a jugar por el 3er y 4to puesto. De esta manera, el conjunto africano podría dar el golpe frente a la poderosa selección de Brasil y esto serían los once elegidos para disputar el gran encuentro: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Soufiane Rahimi, Ismael Saibari.