Estados Unidos tuvo al jugador más preciso en la historia de los Mundiales desde 1966

Tras la contundente victoria de los Estados Unidos vs Paraguay por cuatro tantos contra uno, el mundo habla del gran funcionamiento que tuvieron los dirigidos por Pochettino ya que encontró su punto máximo de juego. Sin embargo, los reflectores también se los llevó el defensor norteamericano Chris Richards, quien alcanzó una marca sin precedentes en la época moderna del certamen.

El actual zaguero del Crystal Palace de Inglaterra, con inferiores en el Bayern Múnich, se transformó de manera formal en el futbolista más preciso con el balón en los pies desde que se realizan mediciones con bases de datos en el año 1966. Según diversos reportes, Richards completó 83 de 83 pases, logrando así un 100% de precisión, algo que no sucedía en un partido de la Copa Mundial de la FIFA desde 1966. Este hito numérico posiciona el esquema de salida del conjunto estadounidense en los niveles más altos de efectividad del balompié de élite.

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Lo conseguido por el defensor central de EE. UU., Chris Richards, no lo había hecho antes ningún futbolista profesional. Con más de ochenta pases intentados en un mismo partido de la Copa del Mundo, logró mantener un índice del cien por ciento de efectividad, algo que no había ocurrido en los últimos sesenta años de competencia.

Tal es así que los analistas señalaron que esta circulación perfecta facilitó el dominio territorial frente a la presión alta ejercida por los delanteros paraguayos en el debut. La solvencia técnica de Richards superó los antiguos registros de posesión que ostentaban los mediocampistas de los seleccionados de España y de Alemania en ediciones previas del campeonato de la FIFA.

Con esta gran victoria, los dirigidos por Mauricio Pochettino ya preparan lo que será su segundo encuentro frente a Australia el próximo viernes 19/06 en Seattle. En caso de lograr los tres puntos, Estados Unidos tendría cerrada su clasificación a los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.