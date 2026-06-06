Pantallas y banderas: así luce el Estadio Ciudad de México a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Las obras de remodelación y adecuación tecnológica en el Estadio Ciudad de México ingresaron en su etapa de finalización definitiva
El histórico inmueble de la colonia Santa Úrsula completó la instalación de las estructuras visuales requeridas por los comisarios de la FIFA y ya está listo para recibir el debut de México ante Sudáfrica por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo jueves 11/06. Los cambios operativos en el interior del coloso buscan garantizar los estándares de conectividad y entretenimiento exigidos para el gran certamen.
La apariencia general del estadio muestra una renovación integral en las gradas y en los accesos principales destinados al público local y extranjero. La colocación de los nuevos elementos decorativos transforma el entorno urbano del sur de la capital del país. El aspecto más destacado de la modernización del recinto se concentra en la colocación de un sistema periférico de pantallas de alta definición, las estructuras de video cubren los diferentes niveles de los palcos y las cabeceras para ofrecer repeticiones en tiempo real a los espectadores
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Todo listo en el Estadio Ciudad de México para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El Estadio Ciudad de México se reporta listo para recibir el partido inaugural donde el combinado nacional se medirá ante el representativo de Sudáfrica y ya en la parte exterior del inmueble se procedió al izamiento de las banderas oficiales correspondientes a las cuarenta y ocho naciones que obtuvieron su boleto al torneo.
Así luce el interior del Azteca a 7 días de la inauguración del Mundial.— ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) June 5, 2026
-Las bancas ya fueron reubicadas por completo a la zona poniente.
-Casi terminan de colocar todas las banderas en lo alto. pic.twitter.com/03xGzRvIYh
El decorado incluye los logotipos institucionales del campeonato de la FIFA distribuidos en los pasillos por los cuales pasarán los fanáticos, además, las butacas de las tribunas recibieron un tratamiento de pintura especial para unificar la identidad visual de la sede azteca de cara a las transmisiones globales de televisión.
El Estadio Ciudad de México, recibirá cuatro partidos más además del debut ante Sudáfrica, los mismos son el 17 de junio Colombia-Uzbekistán por el Grupo K, República Checa vs México el 24 de junio por el Grupo A, dieciseisavos de final el 30 de junio y por último octavos de final el 5 de julio.
Actualización estadio Azteca.— Charlie P (@CharliePM10) June 5, 2026
Banderas en el techo ✅
Pantallas Leds y cenefas digitales ✅
En 6 días esto será una fiesta mundial 🎉
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