Dan un vistazo de lo que sería el espectáculo de drones que habrá en el Estadio CDMX para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Así como hay artistas confirmados para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, también hay una expectativa muy grande por el show con tecnología para el duelo que se llevará a cabo en el Estadio CDMX entre la Selección Nacional de México y su par de Sudáfrica en el comienzo de la fiesta máxima del futbol. Ya se pudo observar un espectáculo de drones.

Durante la madrugada, automovilistas y vecinos de la zona captaron las primeras pruebas de luces y drones en el cielo del Estadio Ciudad de México. Así se confirma que se ofrecerá un impresionante espectáculo para la inauguración de la justa mundialista.

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¿Qué se sabe del espectáculo de drones en el Estadio CDMX?

Las grabaciones difundidas en plataformas digitales muestran decenas de artefactos luminosos coordinados sobre el coloso de Santa Úrsula. Las aeronaves formaron siluetas tridimensionales del trofeo del certamen, el esférico oficial Trionda y una monumental bandera de México.

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El despliegue tecnológico también incluyó las figuras de Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas oficiales elegidas para representar a las naciones coanfitrionas del campeonato de la FIFA. De igual forma, se proyectó los emblemas de las federaciones y las banderas de los países que tendrán participación en territorio nacional durante la fase de grupos.

😍🏟️ A look at the drone show that is being prepared at the Estadio Azteca for the World Cup!



Magnificent. 🏆 pic.twitter.com/cX8FAeg5Xv — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 5, 2026

El Estadio Ciudad de México tendrá un récord en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Estadio Ciudad de México (ex Estadio Azteca) se convertirá en el primer escenario del planeta en albergar tres ceremonias de apertura en diferentes ediciones del torneo (1970, 1986 y 2026). La gala inaugural está pactada para el próximo jueves 11 de junio, justo antes del silbatazo inicial que marcará el debut de la escuadra azteca.

Los partidos de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jueves 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Estadio Ciudad de México, Ciudad de México).

Jueves 18 de junio: México vs. Corea del Sur (Estadio Guadalajara, Guadalajara).

Miércoles 24 de junio: México vs. República Checa (Estadio Ciudad de México, Ciudad de México).