Dónde y en qué estadio se juega el partido Panamá vs Croacia en el Mundial 2026

La actividad correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa el desarrollo de partidos determinantes para la clasificación general en los distintos grupos. En este caso, durante la jornada de hoy veremos a Panamá vs Croacia enfrentándose en el Estadio Toronto, por lo que será la fecha 2 del Grupo L.

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Cabe destacar que el recinto elegido para este trascendental duelo entre Panamá y Croacia, el Estadio Toronto, está ubicado en la ciudad de Toronto, dentro de la provincia de Ontario, Canadá. Este escenario cuenta con la capacidad para albergar a 45.000 espectadores sentados y para esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debió someterse a un riguroso proceso de ampliación. El mismo contó con la colocación de tribunas supletorias en los sectores norte y sur. Este estadio es habitualmente el hogar deportivo del Toronto FC de la MLS y los Toronto Argonauts de la liga de fútbol canadiense y durante esta justa mundialista recibirá un total de seis partidos.

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El conjunto de la CONCACAF buscará dar la sorpresa en Toronto y poder sumar sus primeras unidades en el certamen tras caer en la primera fecha por uno a cero frente a Ghana, en lo que fue una ajustada derrota en la cual el conjunto panameño hizo los deberes para el empate, aunque en los últimos minutos el conjunto africano marcó el gol de la victoria. Ahora, ante Croacia, Panamá deberá sumar puntos para seguir con posibilidades hasta la última fecha de la justa mundialista en la cual enfrentará a Inglaterra.

Por su parte, la escuadra de Croacia llega con la presión de ser favorita en el duelo y con la urgencia matemática de conseguir un resultado positivo luego de caer por cuatro a dos ante Inglaterra en su debut. En caso de perder, el combinado europeo complicaría su situación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.