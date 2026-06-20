Dónde y en qué estadio se juega HOY el Países Bajos vs Suecia por el Mundial 2026

La actividad relacionada con la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con un enfrentamiento de enorme trascendencia para el continente europeo ya que Países Bajos enfrentará a Suecia en un duelo que en los papeles sería de los más entretenidos de la fecha de hoy. El escenario elegido para albergar el juego entre el conjunto dirigido por Koeman y el representativo sueco es el Estadio de Houston, ubicado en las tierras norteramericanas del estado de Texas.

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El inmueble es mundialmente famoso por ser la casa de los Houston Texans de la NFL y por contar con una imponente estructura de techo retráctil, además tiene una capacidad avalada para recibir a más de sesenta y ocho mil setecientos espectadores de forma simultánea. El césped natural del coloso texano ya albergó partidos previos del torneo actual y para el duelo de hoy entre Países Bajos y Suecia se activarán operativos especiales en las avenidas para agilizar la llegada de los fanáticos de ambos países.

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Países Bajos vs Suecia, el plato fuerte de la jornada de hoy en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto neerlandés busca asegurar su primera victoria en el certamen veraniego tras registrar un empate inicial frente a la escuadra de Japón. Por su parte el combinado escandinavo saldrá al terreno de juego con el objetivo de consolidar su liderazgo tras vencer de forma contundente a Túnez en el estreno, por lo tanto en caso de lograr los 3pts, Suecia quedaría ya prácticamente clasificado a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Mientras tanto, Países Bajos tiene la necesidad de ganar para acomodarse en el Grupo F y pensar en una posible clasificación a 16vos de final. El conjunto dirigido por Ronald Koeman empató en su debut y ahora otro empate o una derrota, los dejaría en la cuerda floja de la competencia. Con todos estos condimentos, Países Bajos vs Suecia promete ser el gran duelo de la jornada en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.