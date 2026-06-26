Dónde y en qué estadio se juega el partido Uruguay vs España del Mundial 2026

Uruguay y España se enfrentan en uno de los partidos más importantes del cierre de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro corresponde al Grupo H y se juega en territorio mexicano, en una sede que será clave para el desenlace de la zona.

El partido Uruguay vs España se disputa en el Estadio Guadalajara, nombre utilizado oficialmente por FIFA para este recinto durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El estadio se encuentra en Guadalajara, Jalisco, y será escenario de este cruce entre dos selecciones con historia mundialista.

Dónde se juega Uruguay vs España

El partido entre Uruguay y España se juega en Guadalajara, México, una de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro está programado para este viernes 26 de junio, en el cierre de la actividad del Grupo H.

Para el público mexicano, el horario del encuentro es a las 18:00 horas del centro de México. En Uruguay, el partido se juega a las 21:00 horas, mientras que en España será durante la madrugada del sábado.

El duelo tiene peso directo en la clasificación a la siguiente ronda. España llega como una de las selecciones mejor posicionadas del grupo, mientras que Uruguay afronta el partido con la necesidad de sumar para no depender de otros resultados.

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En qué estadio se juega Uruguay vs España

FIFA marca como sede oficial del partido el Estadio Guadalajara. Ese es el nombre que utiliza el organismo para el inmueble mundialista ubicado en Jalisco, aunque habitualmente también es conocido como Estadio Akron.

El recinto será uno de los escenarios mexicanos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y recibirá partidos de la Fase de Grupos. En este caso, tendrá un encuentro de alto impacto por el peso histórico de ambas selecciones y por lo que se juega Uruguay en la última fecha.

El Estadio Guadalajara se encuentra en la zona metropolitana de la ciudad y forma parte del grupo de sedes mexicanas junto con el Estadio CDMX, en la Ciudad de México, y el Estadio Monterrey, en Nuevo León.

Por qué el partido Uruguay vs España es clave para el Grupo H

El cruce entre Uruguay y España puede definir posiciones importantes dentro del Grupo H. España llegó a esta última fecha con cuatro puntos en la tabla, mientras que Uruguay quedó obligado a competir hasta el final, con solo dos unidades, para asegurar su lugar en la ronda de eliminación directa.

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, ya había marcado la importancia del encuentro al considerarlo un partido decisivo para la Celeste. El margen de error es reducido, sobre todo por el formato de esta justa mundialista, donde avanzan los dos primeros de cada grupo y también los mejores terceros.

Para España, el objetivo pasa por cerrar la zona en una posición favorable y evitar un cruce más complejo en la siguiente instancia. Para Uruguay, el partido representa una oportunidad directa para sostenerse con vida en el torneo.