Así fue la MILAGROSA atajada del Tala Rangel que evitó el empate de México vs Corea del Sur

Cuando el reloj marcaba los instantes finales y la presión de Corea del Sur amenazaba con derrumbar el 1-0 que México defendía con énfasis, apareció la figura de Raúl "Tala" Rangel para escribir su propio capítulo en la historia de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. En una jugada que parecía destinada a igualar el marcador, el guardameta mexicano se vistió de héroe, protagonizando una doble intervención que ya es catalogada como una de las atajadas más importantes de todo el torneo.

La acción fue un despliegue de reflejos y determinación pura: ante un cabezazo de Cho Gue Sung que llevaba destino de red, Rangel reaccionó de manera impresionante, desviando el primer impacto con una estirada prodigiosa. Pero el peligro no cesó allí, ya que el rebote le quedó servido al delantero rival para definir casi a puerta vacía. En una segunda jugada de pura intuición, el "Tala" se lanzó sobre la línea de meta, logrando rechazar el esférico de manera milagrosa cuando la pelota ya parecía cruzar el umbral del empate.

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Esta intervención no solo salvó la ventaja mínima, sino que le brindó a México la seguridad necesaria para cerrar el partido con el arco invicto. La actuación del portero fue el factor determinante que permitió al local asegurar matemáticamente su pasaporte a la próxima instancia del torneo.

El estadio explotó en un grito unánime al reconocer que, gracias a esos reflejos sobrehumanos, el sueño mundialista sigue intacto y avanza un nuevo escalón. Rangel no solo evitó el gol; le regaló al seleccionado de Javier Aguirre la tranquilidad de saber que, detrás de una defensa que brinda seguridad, cuenta con un portero que también ofrece garantíias.

