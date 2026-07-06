Estados Unidos vs Bélgica: a quién enfrentará el ganador de esta llave en los Cuartos de Final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ define esta noche uno de sus boletos más codiciados para la ronda de los ocho mejores equipos del planeta. Las selecciones de Estados Unidos y Bélgica se enfrentan hoy lunes 6 de julio en un cruce correspondiente a los octavos de final en el Estadio Seattle. Definidas las llaves de la justa mundialista, el ganador de este duelo ya tendrá a su rival esperando en la próxima ronda de cuartos de final.

Te puede interesar: Bélgica vs Estados Unidos EN VIVO y GRATIS: ver resultado de transmisión partido Octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, HOY lunes 6 de julio; marcador online partido de Pulisic vs Lukaku

Romelu Lukaku, jugador de Bélgica|Crédito: @BelRedDevils / X

El vencedor de la llave entre belgas y norteamericanos deberá medirse en los cuartos de final ante España, que ganó por 1-0 cruce ibérico que protagonizó hoy ante Portugal. Este clásico europeo se llevó a cabo horas antes del cruce entre Estados Unidos y Bélgica. Por lo tanto, entrarán a la cancha sabiendo ya que el equipo de Luis de la Fuente espera en cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

TE PUEDE INTERESAR:



Así llegan Bélgica y Estados Unidos al duelo de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto norteamericano llega con el impulso de su afición tras dejar en el camino a Bosnia y Herzegovina en la instancia previa de dieciseisavos de final, logrando la victoria por 2-0. Además, el equipo norteamericano contará con la presencia del goleador Folarin Balogun, luego de que la FIFA confirmó que levantó su sanción por expulsión.

Por su parte, Bélgica arribó a los octavos de final luego de un electrizante partido ante Senegal, el cual fue perdiendo hasta el minuto 86' y logró empatar al final del encuentro con goles de Lukaku y Tielemans, para posteriormente llevarlo a tiempo extra. Allí logró la épica y dio vuelta el partido, que finalizó 3-2 en favor del conjunto europeo.