Dónde y en qué estadio se juega el partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina 2026

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa en el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino logró consolidarse como el primer lugar del Grupo D con 6 puntos obtenidos, mientras que el cuadro bosnio se clasificó a la siguiente ronda tras quedar en el tercer lugar del Grupo B tras obtener 4 puntos. El encuentro se disputará en California, en el estadio del Área de la Bahía de San Francisco.

El encuentro está pactado para jugarse en Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones de la justa mundialista, por lo que el conjunto estadounidense buscará imponerse en la fase eliminatoria ante su gente tras cerrar la Fase de Grupos con una derrota 3 a 2 ante Turquía.

Crédito: Mexsport

Cuántos aficionados habrá en el estadio de Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

El Estadio Bahía San Francisco en el estado de California será la sede del encuentro entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Cabe mencionar que este será el último partido en donde el estadio será sede al tener programados 6 partidos dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; 5 partidos de las Fases de Grupos y el encuentro de los dieciseisavos de final.

El aforo del recinto californiano es de 68,827 espectadores y es la casa de los San Francisco 49ers de la NFL. Sin embargo, la edición mundialista terminó por darle la oportunidad de recibir el evento deportivo a nivel de selecciones más importante en el mundo.

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El historial de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estados Unidos tiene un saldo positivo en el corto historial ante Bosnia y Herzegovina con 2 victorias y 1 empate en 3 partidos. El último partido fue un triunfo estadounidense por 1 a 0 en un amistoso internacional el 18 de diciembre del 2021, mientras que el primero se dio en un espectacular 4 a 3 a favor de Estados Unidos en 2014.

Bosnia y Herzegovina se enfrentará a Estados Unidos por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA™ |REUTERS

Será la primera vez que Estados Unidos se enfrentará ante Bosnia y Herzegovina en una Copa Mundial de la FIFA™, por lo que queda claro que el encuentro de los dieciseisavos de final tendrá un impacto dentro del historial de las dos selecciones.

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