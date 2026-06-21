México se ha paralizado con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ha demostrado ser un gran anfitrión, con grandes historias de superación y de esfuerzo, pero hay otras que llegan hasta el alma, como lo es la de José “Chico” Méndez, un abuelo de 90 años y su nieta, quienes viajaron a Guadalajara para ver el partido de México contra Corea del Sur, ese en el que la selección calificó a la ronda final. Sin embargo, un cruel fraude rompió su sueño.

En la red social de TikTok se viralizó un video de Paola Hernández, quien dio a conocer que fue víctima de fraude por una plataforma, la cual le vendió boletos para el duelo de México ante Corea del Sur, pero las entradas nunca le fueron entregadas. La usuaria destacó que la impotencia no fue tanto por el dinero, sino por el sueño de su abuelo que se vino abajo. Conoce el nuevo goleador de la justa veraniega.

Este abuelo de 90 años viajó para ver el partido de México desde el estadio, pero un cruel fraude rompió su sueño|Captura de pantalla

Hernández mencionó que pagaron hasta 5 mil dólares por las entradas (alrededor de 86 mil pesos), pero lo que más le dolió fue ver la tristeza de su abuelo, quien a sus 90 años perdió la oportunidad de cumplir su sueño: ver por primera vez un partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Artistas buscan a abuelo de 90 años para cumplirle su sueño

Las redes sociales en la mayoría de las ocasiones son utilizadas para dañar, insultar y despotricar contra gente que no se conoce. Pero en la minoría son una herramienta para hacer justicia y cumplir sueños, tal y como lo quieren hacer con el abuelo de 90 años que fue víctima de un fraude.

Después de que Paola contó la historia de fraude, grabó un video de su abuelito viendo el partido a través de su celular, sin esperar que ese filme daría la vuelta al mundo y artistas se sumarían a la noble causa de cumplirle su sueño realidad.

Al video reaccionaron creadores de contenido y cantantes que se ofrecieron a invitar al abuelito de 90 años a ir al Estadio Ciudad de México a disfrutar del partido entre la selección ante Chequia. Será cuestión de días para que esta historia que arrancó como lamentable se convierta en una de las mejores experiencias de José “Chico” Méndez.