La tabla de goleo del Mundial 2026 tiene nuevo líder tras el Alemania vs Costa de Marfil

Esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ va contra todos los pronósticos, pues en la primera jornada potencias mundiales no pudieron ganar, México fue la primera selección en amarrar su pase a dieciseisavos de final y un jugador que no es titular indiscutible con su país es el nuevo goleador tras marcar un doblete en el Alemania contra Costa de Marfil. Así queda la tabla de goleo.

Deniz Undav es el líder de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de anotar un doblete que le dio el triunfo a Alemania ante Costa de Marfil por marcador de 2-1. Lo que llama la atención es que el delantero ni siquiera es titular y solo le bastaron 40 minutos más el tiempo agregado para convertir su doblete.

Deniz Undav es el líder de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Undav no es líder solitario, ya que comparte el primer lugar con otros 2 futbolistas que también la rompen, uno de ellos considerado el mejor futbolista contemporáneo que, pese a la edad, demostró que está para cosas grandes.



Deniz Undav (Alemania) – 3 goles

Lionel Messi (Argentina) – 3 goles

Jonathan David (Canadá) - 3 goles

Vinícius Jr. (Brasil) – 2 goles

Kylian Mbappé (Francia) – 2 goles.

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¿Quién es Deniz Undav, goleador del Mundial 2026?

El atacante está por cumplir 30 años en julio y se desempeña como delantero. A lo largo de su carrera, solo ha jugado para clubes de su país, Union SG de Bélgica y el Brighton de Inglaterra. Pero desde verano de 2024 permanece en el Stuttgart, donde ha hecho gran papel, a tal grado de ser considerado para la justa veraniega.

Lo que es destacable de Deniz es que, pese a que no es titular indiscutible, no bajó los brazos y siguió compitiendo, para estar listo cuando llegara el momento y responderle con goles al apoyo de sus compañeros y cuerpo técnico.

En el partido contra Curazao, el jugador de 29 años marcó un gol y dio 2 asistencias durante 26 minutos dentro del terreno de juego, para que su selección se llevara un aplastante triunfo de 7-1. Mientras que contra Costa de Marfil ingresó al 60 y se despachó con un doblete.