Equipo de la Liga Mx empieza la limpia en su plantel y anuncia sus primeras bajas

Los Rayos del Necaxa han iniciado una limpia en su plantel luego de no avanzar a la liguilla de la Liga Mx en el Apertura 2025, el conjunto de Aguascalientes terminó en el lugar 13 de la tabla con 17 puntos, después del fracaso anunciaron la salida del técnico argentino Fernando Gago.

El Necaxa busca una renovación en su plantel para volver a ser protagonista en el Clausura 2026, este fin de semana anunciaron varias bajas en el plantel, Joao Rojas fue el primero en abandonar el equipo, el colombiano regresará a Monterrey en donde no tiene claro su futuro, José Iván Rodríguez vuelve al América tras su préstamo con los Rayos y finalmente Diego De Buen, quien llegó a petición de Nicolás Larcamón y solo disputó 28 partidos con el club.

Los Rayos regresan este lunes para preparar la pretemporada de cara al siguiente torneo en el futbol mexicano y se espera que en los próximos días anuncien a su nuevo entrenador, Martín Varini, quien llegaría tras su paso por los Bravos de Juárez.

El técnico uruguayo se convirtió en el técnico más joven en la historia de la Liga Mx con 33 años y después de 40 partidos dirigidos con el cuadro fronterizo está listo para asumir su segundo proyecto en la Liga Mx.

