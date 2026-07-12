Julián Quiñones se pone a la altura de Harry Kane en el Mundial 2026 pese a ya estar fuera del torneo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresa en su etapa de máxima definición tras la finalización de los compromisos correspondientes a la ronda de los cuartos de final en el continente norteamericano y la Selección Mexicana sigue dando que hablar a pesar de que cerró su participación en el torneo ecuménico hace varios días luego de sufrir una derrota frente a la escuadra de Inglaterra en la instancia de los octavos de final. El combinado nacional continúa en el centro de la escena gracias a las grandes actuaciones que tuvo el delantero Julián Quiñones.

Julián Quiñones marcó el primer gol de México contra Inglaterra en octavos y con ese tanto igualó el récord de Javier y Luis Hernández en Copas Mundiales|Isaac Ortiz

El delantero del Al-Qadsiah de Arabia Saudita consiguió consolidarse de forma definitiva en los listados de rendimiento estadístico más importantes de la competencia según los reportes oficiales emitidos por los sistemas de procesamiento de datos de la FIFA.

Los mismos, incluyeron a Julián Quiñones dentro del selecto listado del Power Ranking de los diez mejores jugadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El atacante mexicano comparte esta nómina de élite con estrellas de la talla del inglés Harry Kane, el astro argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, quienes aún siguen en la competición de cara a levantar el tan anhelado trofeo que otorga la FIFA.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026™, un trampolín en la carrera de Julián Quiñones

El delantero de origen colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo nacional y culminó la competencia como el máximo goleador de México en el certamen. Estos números lo colocaron en el radar de los grandes equipos y a su vez, hasta su valor de mercado se vió modificado.

Como si esto fuera poco, la cifra goleadora que consiguió Quiñones en la justa mundialista, le permitió empatar el récord histórico de máximos artilleros mexicanos en Mundiales junto a las leyendas Javier Hernández y Luis Hernández. De esta manera, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que hizo Julián quedará grabada en la retina de todos los aficionados mexicanos.