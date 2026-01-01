Ni Toluca ni Cruz Azul: este equipo fue el que más compitió en 2025 y sueña con ganar el Clausura 2026

Pese a que Toluca se coronó campeón de los dos torneos de la Liga BBVA MX en 2025 y a que Cruz Azul se adjudicó la Concachampions y participó del Derbi de las Américas (partido de la Copa Intercontinental), fue otro el equipo nacional que terminó el año con una mayor cantidad de partidos disputados: Tigres de la UANL.

Los Felinos diputaron 57 encuentros en 2025, dos más que los jugados por Cruz Azul y cinco más que los que registró Toluca. Esto se debe a que el equipo participó de cinco competiciones distintas en el año y logró alcanzar las instancias definitorias en varias oportunidades.

Los torneos que disputó Tigres en 2025

En el año 2025, Tigres jugó el Clausura y el Apertura de la Liga BBVA MX, la Leagues Cup y la Concachampions. Los resultados obtenidos en estos certámenes fueron:



Clausura 2025: alcanzó las semifinales de la Liguilla (fue eliminado por Toluca).

alcanzó las semifinales de la Liguilla (fue eliminado por Toluca). Apertura 2025: llegó hasta la final y acabó como subcampeón (perdió nuevamente ante Toluca).

llegó hasta la final y acabó como subcampeón (perdió nuevamente ante Toluca). Leagues Cup: fue derrotado en los cuartos de final (lo eliminó el Inter Miami de Lionel Messi).

fue derrotado en los cuartos de final (lo eliminó el Inter Miami de Lionel Messi). Concachampions: su campaña acabó en las semifinales (fue eliminado por Cruz Azul).

su campaña acabó en las semifinales (fue eliminado por Cruz Azul). Copa de Campeones: fue campeón tras vencer en dos partidos al Real Estelí de Nicaragua.

Más allá de que no se hayan proclamado campeón en la mayoría de las competiciones que disputaron el año pasado, los Felinos demostraron una increíble constancia al meterse en las instancias definitorias de cada una. Esto le permite a los aficionados ilusionarse con la participación en el Clausura 2026 .

¿Cuántos partidos jugó Tigres en cada competencia de 2025?

Al llegar a los momentos clave de cada campeonato, Tigres acumuló una gran cantidad de partidos en 2025. Torneo por torneo, disputó la siguiente cantidad:

