Este es el sueldo que Club América debería pagarle a Raúl Jiménez si quiere que vuelva al equipo

Club América sueña con repatriar a Raúl Jiménez, quien termina contrato con el Fulham en verano de este año, para que así el “Hijo Pródigo” termine su carrera donde todo empezó: Coapa. No obstante, el conjunto debería pagarle una fortuna al delantero, quien en este febrero acaba de romper un récord en la Premier League.

De acuerdo con diversos reportes, las Águilas están interesadas en fichar a su canterano después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que supuestamente el club inglés no le renovarían su contrato, debido a que es un jugador veterano que está por cumplir 35 años, aunque ello no demerita su calidad. Prueba de ello, el autogol que ocasionó en la jornada 25 en Inglaterra.

El delantero gana casi el doble que el jugador mejor pagado del conjunto de Coapa. |Raúl Jiménez

El sueldo que le pagaría América a Jiménez

Actualmente, el “Lobo de Tepeji” tiene un sueldo anual de 5.2 millones de libras esterlinas; es decir, más de 122 millones de pesos, según la plataforma Salary Sport. Lo anterior, lo convertiría en el jugador mejor pagado del plantel, aunque su salario es mucho más de lo que ganan sus futbolistas.

El jugador mejor pagado del conjunto de Coapa es su capitán Henry Martín, quien percibe anualmente 70 millones de pesos. Debido a esta información, Jiménez estaría ganando casi el doble que el tricampeón de la Liga BBVA MX.

Si bien es cierto, las Águilas pueden negociar con el delantero en caso de que los planes le resulten y acepte regresar a casa, ya que para ese entonces tendrá 35 años y estaría más cerca de ponerle punto final a su gran trayectoria que forjó en México y lo ha hecho brillar en las ligas de Portugal, España e Inglaterra.

Será hasta después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se dé a conocer el futuro de Raúl, si acepta regresar a Coapa o buscará seguir en la máxima competencia, ya sea que Fulham lo renueve o en otro club.