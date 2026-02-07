Fulham vs Everton: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Raúl Jiménez en la Jornada 25 de la Premier League; marcador online

Este sábado 7 de febrero, Craven Cottage ES escenario de un duelo clave entre Fulham y Everton, correspondiente a la jornada 25 de la Premier League. Ambos equipos llegan empatados con 34 puntos, ocupando la novena y décima posición de la tabla, lo que convierte este enfrentamiento en una oportunidad dorada para escalar en la lucha por puestos europeos.

Fulham, dirigido por Marco Silva, ha mostrado una campaña irregular con 10 victorias y 10 derrotas, pero su fortaleza en casa podría marcar la diferencia. Los “Cottagers” promedian 1.4 goles por partido, aunque también sufren en defensa con 35 tantos encajados. Everton, por su parte, llega con un registro de 9 triunfos y 8 derrotas, destacando por su solidez defensiva: apenas 27 goles recibidos en 24 jornadas. Sin embargo, su falta de contundencia ofensiva (1.1 goles por encuentro) ha limitado sus aspiraciones.

El árbitro Stuart Attwell será el encargado de impartir justicia en un choque que promete intensidad y emociones. Con ambos equipos necesitados de puntos para mantenerse en la pelea por competiciones europeas, el margen de error es mínimo. La clave estará en quién logre imponer su estilo: la propuesta ofensiva del Fulham o la resistencia defensiva del Everton.

Un partido de alto voltaje que puede definir el rumbo de la temporada para dos clubes históricos de Inglaterra.

¿A qué hora y dónde ver el Fulham vs Everton de hoy 7 de febrero 2026?

Estadio: Craven Cottage

9:00 horas tiempo del centro de México

Pronóstico del partido del Fulham vs Everton

El pronóstico para el duelo entre Fulham y Everton apunta a un partido cerrado, con pocas oportunidades claras y mucho énfasis en la solidez defensiva. Fulham, fuerte en Craven Cottage, buscará imponer su ritmo ofensivo con Andreas Pereira y Raúl Jiménez como referentes, mientras que Everton apostará a su orden táctico y al juego físico de jugadores como Amadou Onana y Dominic Calvert-Lewin. La igualdad en puntos refleja lo parejo del choque, por lo que un empate luce como el resultado más probable. Sin embargo, si Fulham logra abrir el marcador temprano, podría inclinar la balanza a su favor.

