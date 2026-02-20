Este fue el verdadero “insulto” que el argentino Gianluca Prestianni le dijo a Vinícius Jr.

Gianluca Prestianni está en el ojo del huracán por supuestamente dirigirse a Vinícius Jr. con insultos racistas, hecho que manchó la victoria del Real Madrid ante Benfica en el partido de ida de los Playoffs de la Champions League, duelo en el que incluso el brasileño marcó el único gol del encuentro.

Si bien no hay pruebas para culpar y sancionar al argentino por tal hecho, el verdadero insulto vino de su compatriota Nicolás Otamendi, quien fue a presumirle un tatuaje de Lionel Messi con el campeonato del mundo, título que todavía no consigue Vinícius con su selección, pese a tocar la gloria un sinfín de ocasiones con el conjunto español. Esto fue lo que le dijo el brasileño al extremo tras negar los hechos.

Supuestamente, el argentino realizó insultos racistas contra el brasileño.|@Maule_uy

Así ocurrieron los hechos entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr.

El jugador de Benfica y el del Real Madrid tuvieron un enfrentamiento verbal y fue en ese momento en el que Vinícius denunció insultos racistas, aunque no hay pruebas de ello, pues el argentino se tapó la boca mientras dialogaba con la estrella brasileña.

TE PUEDE INTERESAR:



Ello provocó que el partido estuviera parado unos cuantos minutos y la reacción de enojo de los futbolistas del Real Madrid contra Gianluca. Uno de ellos fue Kylian Mbappé, quien le dijo de todo al jugador de 20 años tras el supuesto inconveniente.

Debido a que no hay pruebas contundentes contra Prestianni, el extremo no fue sancionado y puede ser considerado para el partido de vuelta de la Champions League, que se disputará el miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.

https://x.com/losblancoswrld/status/2024045931390488984?s=20

Los conflictos de Gianluca Prestianni en su carrera

Pese a su corta edad, Gianluca ha estado en el ojo del huracán varias ocasiones. La primera de ellas ocurrió en el Torneo Montaigu Sub-17 de 2022 cuando Argentina cayó ante Brasil. El extremo protagonizó una pelea al silbatazo final. El video se hizo viral en redes sociales.

Mientras que en el Mundial de Chile Sub-20 se burló de la Selección Mexicana tras la eliminación en los Cuartos de Final, hecho que causó molestias en la afición azteca.