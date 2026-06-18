Este goleador NO jugará más en el Mundial 2026 en la fase de grupos por algo que le hizo a México

La disciplina y el Fair Play juegan un papel preponderante en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En las últimas horas, la FIFA confirmó una de las sanciones más severas de lo que va del torneo: la ampliación de la suspensión del mediocampista sudafricano Themba Zwane a tres partidos. Esta decisión deja al futbolista fuera de toda la actividad restante de la fase de grupos, representando un golpe durísimo para las aspiraciones de los africanos, quienes pierden a uno de sus líderes más experimentados en un momento crítico de la competencia. En caso de no avanzar de ronda, ya no habrá más competencia para el damnificado.

El incidente con México que detonó la sanción

La polémica tuvo lugar durante los minutos finales del encuentro en el que Sudáfrica cayó 2-0 frente a México. En una acción disputada cerca del área rival, Zwane protagonizó un cruce con el jugador mexicano Roberto Alvarado. Tras la intervención del árbitro brasileño Wilton Sampaio y la revisión de la jugada, se determinó que el contacto del sudafricano sobre el defensor mexicano constituyó una agresión, lo que derivó en la tarjeta roja directa.

Themba Zwane quiere ser importante y preocupa a México.

¿Por qué la FIFA decidió ampliar el castigo? Aunque una expulsión conlleva habitualmente una suspensión automática de un partido, la Comisión Disciplinaria de la FIFA posee la facultad de incrementar la sanción cuando la conducta se califica como antideportiva de gravedad. En este caso, tras revisar el informe arbitral y los ángulos de la jugada, los organismos determinaron que el accionar de Zwane merecía una consecuencia ejemplar.

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Esta resolución implica que Sudáfrica deberá afrontar los compromisos venideros de la fase de grupos sin su referente creativo. Para un equipo que necesita sumar resultados positivos con urgencia para mantenerse con vida en la cita mundialista, la ausencia del mediocampista no solo afecta el plano táctico, sino también la estructura de liderazgo dentro del vestuario.

La baja de Themba Zwane obliga al cuerpo técnico a una reconfiguración táctica inmediata. Con tres partidos de sanción, el jugador ya no podrá ser tenido en cuenta para la primera ronda, por lo que el entrenador deberá confiar en las piezas de recambio para suplir la jerarquía y el equilibrio que Zwane aportaba en distintas zonas del campo.