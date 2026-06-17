Dónde y en qué estadio se juega el partido Uzbekistán vs Colombia en el Mundial 2026

Después de una extensa espera y con la expectactiva de cumplir una buena tarea, Colombia vuelve a pisar el escenario más importante del futbol: será este miércoles, ante Uzbekistán, por la fecha 1 del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Dónde y a qué hora juegan Uzbekistán vs Colombia

El encuentro, programado para las 20:00 horas del centro de México, se disputará en el Estadio Cuidad de México. Este trámite marcará un punto de inflexión para ambos seleccionados, que buscarán comenzar con éxito su participación.

Para el seleccionado sudamericano, este desafío representa el fin de una ausencia de ocho años. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con el respaldo de haber sido subcampeón de la Copa América 2024 y con un tercer puesto consolidado en las eliminatorias sudamericanas. Con victorias recientes ante Costa Rica (3-1) y Jordania (2-0), el conjunto cafetero se presenta como uno de los favoritos del sector.

En la otra vereda, Uzbekistán escribe su propia historia. Clasificado tras un proceso sólido en las eliminatorias asiáticas, el combinado uzbeko hace su estreno absoluto desde su afiliación a la FIFA en 1992. Bajo la dirección del italiano Fabio Cannavaro, el equipo busca dar la sorpresa tras una etapa de preparación exigente ante rivales de peso como Canadá y Países Bajos.

Probables alineaciones Uzbekistán vs Colombia

Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Abbosek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Uzbekistán vs. Colombia, por el Mundial 2026: datos del partido