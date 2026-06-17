En Argentina filtran el problema personal que hizo llorar a Lionel Messi en el debut: “Bastante grave”

La imagen de Lionel Messi sin poder contener las lágrimas en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Argelia recorrió el planeta. Lo que muchos interpretaron como una catarsis deportiva, el capitán de la Selección Argentina lo describió rápidamente como una situación personal "complicada" y "ajena al futbol". En las últimas horas, diferentes medios del país sudamericano contaron sobre el trasfondo de esa angustia: la salud de su padre, Jorge Messi, quien estaría atravesando un cuadro clínico de gravedad.

Para poner en contexto, el progenitor del "10" es el arquitecto de su carrera y el pilar fundamental que, desde los inicios en Newell's, tomó decisiones de vida transformadoras, incluida la histórica partida hacia Barcelona para asegurar el tratamiento de su hijo. Su rol como representante y estratega ha sido inquebrantable durante más de dos décadas.

Una situación de salud delicada

De acuerdo con la información difundida por el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el padre del futbolista arrastra un problema de salud complejo desde finales de 2025. Según los reportes, la condición de Jorge Messi sufrió complicaciones severas precisamente durante los días previos al inicio de la concentración mundialista en Estados Unidos.

"El problema tiene que ver con el padre, quien no está bien de salud. Hace tiempo, varios meses, desde el año pasado, Jorge tiene un problema bastante grave. Y esta semana empeoró el cuadro, por lo que Messi está sufriendo esa situación", explicó el comunicador.

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Esta realidad habría obligado al "10" argentino a gestionar el peso de la defensa del título mundial bajo una enorme carga emocional. Messi, siempre reservado con su intimidad, evitó dar detalles específicos sobre el diagnóstico, pero agradeció profundamente el soporte recibido: "Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien".

Hasta el momento, ni el entorno cercano del capitán ni la Asociación del Fútbol Argentino han emitido comunicados oficiales sobre la evolución de su estado de salud. Mientras tanto, la Selección Argentina continúa su preparación para el segundo partido del grupo, protegiendo a su capitán en un momento donde la fortaleza colectiva, dentro y fuera de la cancha, parece ser la clave para seguir adelante en la Copa Mundial de la FIFA™.