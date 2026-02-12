Este jugador de Chivas tiene más goles solo que todo el Club América junto

Este sábado 14 de febrero se disputará el Clásico Nacional entre Chivas y América, un duelo que sacará chispas y que no tendrá nada de Amor ni de Amistad. Ambos conjuntos viven realidades completamente diferentes en este Clausura 2026, pues el cuadro rojiblanco tiene en su plantel a un jugador que suma más goles que todo el conjunto azulcrema.

Armando “Hormiga” González, quien no come tacos por llevar una estricta dieta, es el futbolista que tiene más goles que todo el América, pues el seleccionado mexicano suma 4 tantos en lo que va del Clausura 2026, mientras que los de Coapa apenas tienen 3 anotaciones en 5 jornadas disputadas.

Armando González suma 4 goles, mientras que todo el América solo 3.|Chivas

El canterano del Guadalajara le ha marcado a casi todos los equipos a los que se ha enfrentado el cuadro rojiblanco en este torneo, como lo fue Pachuca, Querétaro, Mazatlán y Atlético de San Luis. El único conjunto al que no le pudo anotar fue a Juárez en la jornada 2.

En tanto, el conjunto de Coapa tardó 3 fechas para poder anotar, en lo que fue considerado el peor de sus inicios en torneos cortos. Hasta el momento le ha marcado 2 tantos a Necaxa y uno a Rayados.

La Hormiga goleadora de Chivas

González pasa por un buen momento futbolístico desde el torneo pasado, cuando a base de goles se hizo de la titularidad y le quitó el puesto a grandes referentes del club, como lo son Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido.

El Apertura 2025 fue el primer torneo de Armando en el que se consagró como titular, pero también en el que conquistó su primer campeonato de goleo que compartió junto a Paulinho de Toluca y Joao Pedro de Atlético de San Luis, quienes marcaron 12 goles.

Ahora, el delantero buscará incrementar su cuota goleadora y aspirar al bicampeonato del título individual ante el acérrimo rival en el Clásico Nacional, que se disputará el sábado 14 de febrero a las 9 de la noche en el Estadio Akron.