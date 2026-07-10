Este jugador de Marruecos se tapó la boca en la cancha y no lo expulsaron en el partido vs Francia

Francia derrotó 2-0 a Marruecos, pese a la polémica arbitral que se generó y que causó molestia de Kylian Mbappé. Pero de lo que pocos se dieron cuenta fue del accionar de un jugador de la selección africana, pues se tapó la boca en la cancha y no lo expulsaron, tal y como sí ocurrió con un paraguayo y ecuatoriano.

En las redes sociales circula una imagen en la que Issa Diop se ve que habla con Ousmane Dembélé, pero el marroquí se tapa la boca. No obstante, el francés no lo acusa con el silbante, como sí lo hizo Santiago Gimenez en el partido de 16avos de final entre México y Ecuador.

Issa Diop habla con Ousmane Dembélé, pero el marroquí se tapa la boca.|Captura de pantalla

¿Por qué no fue expulsado el jugador de Marruecos?

Diop no se fue expulsado del encuentro al momento de cubrirse la boca, ya que hablaba de manera amistosa con el rival, punto a tomar en cuenta por el árbitro. Caso contrario sería que el marroquí mantuviera una discusión o altercado con el francés.

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Cuándo SÍ aplica la regla:



Durante una discusión, altercado o confrontación con un jugador rival

Al cubrirse deliberadamente la cara con la mano o la camiseta para supuestamente ocultar insultos, lenguaje discriminatorio o amenazas

Cuándo NO aplica la regla:



Cuando el jugador se cubre la boca para hablar de manera amistosa con un rival

Al momento de comunicarse en privado con su propio técnico, compañeros de equipo o el árbitro del partido.

Taparse la boca, derivado del caso Prestianni

En un encuentro de Champions League entre Benfica y Real Madrid de este año, Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. tuvieron un cruce. En algún momento, el argentino se tapó la boca para insultar al brasileño, quien supuestamente denunció palabras discriminatorias, lo que orilló a la FIFA a establecer la nueva regla para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.