El gesto del árbitro argentino en el penal de Francia vs Marruecos que molestó a Mbappé

Francia derrotó a Marruecos con un marcador de 2-0 para así avanzar a la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, antes de que todo fuera color de rosa para los europeos, hubo un gesto del árbitro central argentino que generó polémica en un penal que Kylian Mbappé erró al inicio.

Antes de los primeros 30 minutos del primer tiempo, Marruecos cometió un penal; fue entonces que el central, Facundo Tello, inició la polémica. Tras marcar el tiro desde los 11 pasos, el árbitro tardó 3 minutos para liberar el tiro, hecho que provocó la molestia del jugador del Real Madrid, quien erró su primer penal en una justa mundialista.

La polémica se encendió en el penal de Mbappé, pues hubo opiniones divididas.|FIFA World Cup

Tello paró el penal durante 3 minutos, hecho que causó la molestia de Kylian, quien a la postre falló el tiro ante Yassine Bounou, que en ese momento se vistió de héroe para los suyos, pero… ¿Fue culpa del argentino?

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Las redes sociales se encienden tras el Francia vs. Marruecos

El gesto del árbitro central en el duelo entre Francia y Marruecos encendió el debate en las redes sociales, pues cierto sector se le fue en contra del argentino por tomar tal decisión: “Patética esta demora. El arbitraje argentino a toda costa intentando encontrar algo para anular”, fue uno de los comentarios que más resaltó.

No obstante, la mayoría de las personas expresaron su sentir sobre la jugada, pues para algunos ni siquiera fue penal, ya que el jugador marroquí no tocó a Mbappé. Además, la justificación que encontraron algunos en la tardanza del central fue porque la jugada se revisaba en el VAR.

“Ni siquiera fue penal, el VAR estaba revisando”, “No fue penal, ni te quejes”, “Lo que hizo el árbitro argentino con Marruecos es una locura”, “Marcó penalti que no existió”, “Claramente el penal fue interpretativo y tenía que ser revisado” y “No tiene nada que ver que el árbitro pida esperar el término de la revisión” fueron algunos de los comentarios de las redes sociales.