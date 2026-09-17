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América vs Chivas, este será el ganador del Clásico Nacional según la IA

La IA dio a conocer su pronóstico para el Clásico Nacional entre el América vs Chivas en el que reveló al gana

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|X: América

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 19 de septiembre del 2026, se disputa el Clásico Nacional entre América vs Chivas correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio Banorte. Un encuentro destacado entre dos equipos que llegan entre los primeros tres lugares de la tabla por lo que ambos buscarán llevarse los tres puntos y le preguntamos a la IA su pronóstico sobre el equipo que se puede llevar la victoria.

  • América vs Chivas
  • Fecha: sábado 19 de septiembre del 2026
  • Horario: 21:15 horas tiempo del centro de México
  • Lugar: Estadio Banorte

IA revela el ganador del Clásico Nacional América vs Chivas

La IA fue clara en su análisis al confirmar que para el América vs Chivas, será un partido cerrado, en el que cree que será de pocos goles o hasta de un 2-1. Ve favorito al América para poder ganar por el tema de la localía y la necesidad de sumar puntos tras perder ante Cruz Azul pero explicó que la buena racha de Chivas podría darles un empate de 1-1. Lo cierto es que en ningún momento vio al rebaño como el equipo que podía ganar.

"Mi predicción: partido cerrado, de pocos goles o 2-1. Me inclino por la victoria del América 2-1. La localía en un Clásico y la necesidad de reaccionar tras la derrota ante Cruz Azul pesan, aunque Chivas llega más sólido y con mejor racha. Un empate 1-1 también es muy probable".

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