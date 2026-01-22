El NUEVO Inter Miami de Messi toma forma: el 11 que ilusiona, intimida y pone a la MLS en ALERTA

El Inter Miami no quiere repetir la historia: quiere marcar una era. Tras conquistar la MLS Cup 2025, la directiva de Las Garzas aceleró a fondo en el mercado para construir un equipo que no solo defienda el título, sino que imponga respeto en toda la región. Con Lionel Messi renovado hasta 2028 y Javier Mascherano al mando, el proyecto 2026 empieza a mostrar su versión más ambiciosa.

La llegada de Rodrigo De Paul, el regreso confirmado de Luis Suárez y la inminente incorporación de Germán Berterame reflejan un mensaje claro: Inter Miami quiere un once titular competitivo, profundo y con jerarquía internacional. Un equipo diseñado para dominar la MLS y atacar con todo la Concacaf Champions Cup.

¿Cómo sería el once titular de Inter Miami con Messi en 2026?

En el arco, Dayne St. Clair parte como favorito. El canadiense no solo ofrece seguridad bajo los tres palos, también apunta a consolidarse rumbo al Mundial 2026, lo que eleva su nivel competitivo.

La defensa estaría integrada por Facundo Mura como lateral derecho, Micael y Maximiliano Falcón como centrales, y Sergio Reguilón por izquierda. Una línea que combina juventud, experiencia europea y agresividad, con alternativas desde la cantera como Ian Fray y Noah Allen, ya probados en momentos clave.

En el mediocampo aparece uno de los grandes saltos de calidad. Yannick Bright y David Ayala aportarían equilibrio y recorrido, mientras que Rodrigo De Paul sería el motor emocional y futbolístico: presión alta, liderazgo y llegada al área. Un socio ideal para Messi.

Berterame y Messi: la sociedad que puede cambiar la MLS

En ataque es donde Inter Miami puede marcar diferencias históricas. Lionel Messi, con libertad total, sería el eje creativo. A su alrededor, Tadeo Allende aportaría desborde y sacrificio, mientras que Germán Berterame sumaría gol, potencia y presión constante, un perfil que el equipo necesitaba.

Berterame, cuyo fichaje rondaría los 15 millones de dólares, entraría directamente entre los refuerzos más caros de la MLS, confirmando la apuesta fuerte del club. Luis Suárez y Mateo Silvetti quedarían como variantes de lujo desde el banquillo.

Este Inter Miami no solo ilusiona a su afición: obliga a la MLS a mirar con respeto. Con Messi al mando y un once equilibrado, profundo y hambriento, Las Garzas no esconden su ambición: ganarlo todo en 2026.