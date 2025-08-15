Otra estrella de la Liga BBVA MX cerca de jugar en Arabia Saudita

La historia de Esteban Andrada en Rayados de Monterrey se acabó deportivamente hablando en el Mundial de Clubes y está pronto a finalizar también fuera de la cancha. El arquero argentino tendría una oferta del Al-Najma de Arabia Saudita y estaría todo acordado para su salida a una de las ligas con más reflectores en los últimos años.

De acuerdo a César Merlo, el portero de 34 años estaría negociando con el Al-Najma, club que justamente se llevó a Samir Caetano de Tigres en días anteriores. El club saudí tendrá que tocar la puerta de los Rayados para hacerse de los servicios del sudamericano ya que, Andrada tiene vínculo con la Pandilla hasta 2029.

Una liga llena de estrellas

Al igual que el futbol mexicano, el balompié saudí ha volteado al ‘Viejo Continente’ para hacerse de varios futbolistas con cartel de estrella. Además de los nombres ya conocidos como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Milinkovic Savic, Nacho, Fabinho o el mexicano Julián Quiñones entre otros, Arabia Saudita apostó fuerte en este mercado de transferencias.

Joao Felix con el Al-Nassr y Darwin Nuñez en el Al-Hilal fueron las operaciones más importantes y con ello dejan en claro el poderío económico que manejan. De hecho, se habla de la llegada de Kingsley Coman al cuadro del recién comprometido Cristiano Ronaldo por una cantidad cercana a los 35 millones de euros.

Cabe recordar que, CAA Stellar (agencia que representa a Esteban Andrada) tiene una amplia baraja de clientes y justamente tiene una estrella en la liga saudí; Ivan Toney. El ex jugador del Brentford llegó en calidad de estrella al Al-Ahli por 42 millones de euros, la venta más cara en toda la historia del cuadro británico.