Esteban Solari y su autocrítica previo al último partido de Pumas UNAM en la Leagues Cup
Antes de afrontar el último partido de la Leagues Cup 2026, el “Tano” Solari habló de la afición de Pumas
Pumas UNAM afronta su último partido del calendario de la Leagues Cup 2026. El equipo perdió sus dos primeros encuentros y quedó eliminado antes de cerrar la Fase Uno. En la previa, el entrenador Esteban Solari habló sobre los errores cometidos y la deuda que mantienen con sus aficionados.
El “Tano” Solari asumió la responsabilidad por el momento de Pumas, uno de los 10 equipos mexicanos eliminados de la Leagues Cup y reconoció que el equipo tiene una cuenta pendiente con los aficionados. Los universitarios perdieron 3-0 ante Charlotte FC y 2-0 frente a Cincinnati. Ahora enfrentarán a Columbus Crew este martes 11 de agosto a las 5:30 p.m.
Esteban Solari reconoce la deuda de Pumas
El entrenador argentino fue directo al analizar lo ocurrido en los primeros dos partidos. Para Solari, el principal objetivo que no pudieron cumplir fue conseguir una victoria. También señaló que la afición esperaba mejores resultados.
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“Al equipo lo que más le faltó obviamente fue ganar. Es lo que quiere la afición y lo que queremos nosotros. Ahí estamos en deuda con nuestros hinchas, se merecen que les regalemos una alegría”, reconoció Solari.
El “Tano” también consideró que el funcionamiento debe mantenerse como una prioridad pese a los resultados. A su juicio, las derrotas pueden generar dudas, pero el proceso debe servir para construir una mejor versión del equipo.
Los errores que Pumas debe corregir
Pumas mostró una mejoría entre su primer y segundo partido, según el análisis de su entrenador. Sin embargo, Solari identificó dos aspectos que necesitan trabajo: la fase defensiva y la efectividad frente a la portería rival.
“Hay que mejorar en la fase defensiva. El futbol actual no te deja cometer errores y los hemos cometido”, explicó Solari. También señaló que llegar nueve o diez veces al área rival no es suficiente si esas acciones no terminan en goles.
Pumas UNAM cierra su calendario en Estados Unidos ante Columbus Crew
El partido contra Columbus Crew será el último compromiso de Pumas en la Leagues Cup 2026. Con la eliminación definida, el encuentro puede servir para que Solari observe a algunos futbolistas que han tenido pocos minutos. Pues ya fue eliminado y, como dijo su entrenador, ha quedado en deuda.