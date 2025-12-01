Esto es lo que costaba Chicharito Hernández cuando jugaba en el Real Madrid y el precio de pena que tiene hoy

El último encuentro de Javier Hernández como futbolista de Chivas no podría haber sido peor. Este domingo, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla, Chicharito desperdició un penal clave y fue el principal apuntado de la eliminación a manos de Cruz Azul. Este triste presente en el Rebaño Sagrado contrasta mucho con sus días en el Real Madrid, en los que llegó a ser el delantero mexicano más destacado.

Lo cierto es que, si bien hoy es fuertemente criticado hasta por su propia afición , Chicharito supo dejar su huella en el fútbol europeo y hasta llegó a jugar en el equipo con más Champions de todos. Tras cuatro años destacados en el Manchester United, el nacido en Jalisco arribó a préstamo al Real Madrid para la temporada 2014/15.

Instagram Chicharito Hernández / @ch14_

Acorde a los datos del sitio Transfermarkt, fue en ese momento cuando el goleador alcanzó su cotización más alta en el mercado, con un valor estimado de 14 millones de euros. Más de una década más tarde y ya con 37 años, Chicharito tiene un precio de tan sólo €325,000 el cual, por su edad y rendimiento, podría bajar aún más en los próximos meses.

TE PUEDE INTERESAR:



Con el Merengue, Hernández disputó 33 encuentros, convirtió nueve goles y dio otras nueve asistencias antes de regresar a la Premier League. Además, se consagró campeón del Mundial de Clubes y marcó un tanto clave en el derbi ante Atlético Madrid para que el equipo se clasifique a las semifinales de la Champions League (instancia en la que caerían frente a Juventus).

El futuro de Chicharito Hernández, lejos de Chivas

Ese penal errado y la dura eliminación del fin de semana marcaron el adiós más amargo para Chicharito de Chivas, dado que, según reveló el periodista Sergio Dipp, su futuro está lejos del Rebaño Sagrado. No obstante, el delantero quiere seguir jugando al fútbol profesional, por lo que ya baraja nuevas posibilidades.

Este tiene que ser el ÚLTIMO partido de Javier Hernández con Guadalajara.



Si se retira o no, es problema de él, pero “Chicharito” hoy se quiso comer la gloria y echó a perder una temporada completa de Chivas. pic.twitter.com/26RLTiptp5 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) December 1, 2025

El mes pasado, Diario Marca aseguró que Chicharito tendría intenciones de regresar a los Estados Unidos (ya jugó en Los Angeles Galaxy), pero no para disputar la MLS, sino que para sumarse a la USL, una división de segundo nivel, aunque sin la posibilidad de ascender. Habrá que esperar para ver qué decisión toma el exfutbolista del Real Madrid.