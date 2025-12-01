Los MEMES no perdonan a Chicharito Hernández tras su penal fallado que dejó a Chivas FUERA de la Liguilla

Javier 'Chicharito' Hernández tuvo el pase a las Semifinales del torneo Apertura 2025, pero mandó su penal muy por arriba de la meta de Cruz Azul y dejó a las Chivas fuera de la Liguilla de la Liga BBVA MX este domingo 30 de noviembre.

Los memes no perdonan la eliminación de Chivas tras el penal fallado de Chicharito Hernández

El delantero mexicano tuvo una noche para el olvido ya que toco pocas veces la pelota y la mejor opción se presentó en el minuto 86 cuando el árbitro marcó un penal a favor del Rebaño Sagrado.

Los jugadores del Rebaño confiaron en la experiencia del Chicharito para cobrar el penal, pero el delantero erró su disparo y lo mandó muy por arriba de la meta defendida por Andrés Gudiño concretando la eliminación del Guadalajara de la Liguilla.

Las Chivas no pudieron reaccionar luego de esa falla y Cruz Azul aprovechó las oportunidades para liquidar la serie con un gol de Charly Rodríguez que sepultó las aspiraciones del Guadalajara.

Los aficionados de Chivas reaccionaron a través de las redes sociales al error del Chicharito Hernández y se manifestaron con memes de todo tipo en donde expresaron su descontento con el delantero.

Chicharito al final del Cruz Azul - Chivas:



"¡Cielo, debiste verme tirando el penal decisivo!

¿Eh? ¡No! lo fallé y eché a perder una muy buena temporada de mis compañeros… ¡pero estuve cerca!



¿De quién es esa voz? ¿Acaso es Diego Dreyfus? ¡Ay, dijiste que eso había… pic.twitter.com/3SGk2G2otq — Simpsonito (@SoySimpsonito) December 1, 2025

Diego Dreyfus viendo que Chicharito le va a pagar otros 5 años de coaching después de su cagada de hoy. pic.twitter.com/NW3gPCW2yV — Marco Barron (@marcobs08) December 1, 2025

Los jugadores de Chivas llegando al vestidor con Chicharito: pic.twitter.com/vZWSh6yAE4 — Diego (@DiegOrtiz_26) December 1, 2025

El @CH14_ cobrando el penal que le daba el pase a chivas pic.twitter.com/CWLMnGeyJg — whoismemoo (@memofitness_) December 1, 2025

