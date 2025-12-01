deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Los MEMES no perdonan a Chicharito Hernández tras su penal fallado que dejó a Chivas FUERA de la Liguilla

Chicharito Hernández tuvo en sus pies el pase a las Semifinales, pero envió su disparo muy por arriba de la portería de Cruz Azul

Los memes no perdonan a Chicharito Hernández
Mexsport
Los memes no perdonan a Chicharito Hernández
Francisco Fernández
Liga MX
Compartir

Javier 'Chicharito' Hernández tuvo el pase a las Semifinales del torneo Apertura 2025, pero mandó su penal muy por arriba de la meta de Cruz Azul y dejó a las Chivas fuera de la Liguilla de la Liga BBVA MX este domingo 30 de noviembre.

Te puede interesar: VILLANO: ‘Chicharito’ Hernández FALLA penal vs Cruz Azul que ELIMINA a Chivas del Apertura 2025 (Video)

RESUMEN: Tigres vs Xolos | Cuartos de Final Vuelta | Apertura 2025

Los memes no perdonan la eliminación de Chivas tras el penal fallado de Chicharito Hernández

El delantero mexicano tuvo una noche para el olvido ya que toco pocas veces la pelota y la mejor opción se presentó en el minuto 86 cuando el árbitro marcó un penal a favor del Rebaño Sagrado.

Los jugadores del Rebaño confiaron en la experiencia del Chicharito para cobrar el penal, pero el delantero erró su disparo y lo mandó muy por arriba de la meta defendida por Andrés Gudiño concretando la eliminación del Guadalajara de la Liguilla.

Las Chivas no pudieron reaccionar luego de esa falla y Cruz Azul aprovechó las oportunidades para liquidar la serie con un gol de Charly Rodríguez que sepultó las aspiraciones del Guadalajara.

Los aficionados de Chivas reaccionaron a través de las redes sociales al error del Chicharito Hernández y se manifestaron con memes de todo tipo en donde expresaron su descontento con el delantero.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2025

Chivas
Chicharito Hernández
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

×
×