Real Madrid perdería a una de sus máximas figuras por culpa de la Premier League

El Real Madrid podría perder a Federico Valverde, quien podría marcharse a un equipo de la Premier League en el próximo mercado de fichajes debido a que lo consideran uno de los mejores mediocampistas de planeta y ya hay equipos interesados. El Manchester United sería uno de los que busca al 'Pajarito'. El 'Merengue' puede sufrir su ausencia.

Una de las razones por la que Valverde podría marcharse del conjunto más ganador de la UEFA Champions League es que no estaría atravesando por una buena relación con el entrenador Xabi Alonso (¿hay vestidor roto en el Madrid?) y, además, tampoco el equipo juega en su mejor nivel. Más allá de haber ganado El Clásico, hoy dan más dudas que certezas.

De acuerdo a la información brindada por el periodista Ekrem Konur, quien se especializa en transferencias de futbolistas, hay interés de distintos clubes de la Premier League por el uruguayo de 27 años. Sin embargo, el interés del Real Madrid es retenerlo, teniendo en cuenta que es uno de los capitanes del equipo y tiene contrato por algunos años más.

¿Cuánto cuesta Federico Valverde y por qué es difícil su salida a la Premier League?

De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Federico Valverde es de 130 millones de euros. No obstante, en su última renovación con el Real Madrid su contrato se extendió hasta 2029 con una cláusula de salida de 1,000 millones de euros.

De esta manera, la posibilidad de que el mediocampista sudamericano deje el Real Madrid no es para nada sencilla si el equipo de la capital española no lo quiere dejar ir. De todos modos, se espera que la Premier League meta presión y alguno de los clubes interesados aporten una oferta por Valverde.

Las estadísticas de Federico Valverde en el Real Madrid

Según BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Federico Valverde con el Real Madrid son los siguientes: