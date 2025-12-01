Liverpool prepara oferta millonaria para robar a una estrella del Real Madrid en el mercado de invierno

El Liverpool busca reforzar su plantilla con una de las estrellas del Real Madrid, luego de un bache drámatico en las últimas semana el equipo de Arne Slot se encuentra fuera de las posiciones europeas en la Premier League con 21 puntos, además en Champions League sufrieron una dura derrota en su último partido contra el PSV.

La directiva de los "Reds" busca recomponer el camino en la temporada con un refuerzo de lujo y por eso prepara una oferta por 60 millones de euros al conjunto "Merengue" por Eduardo Camavinga, el mediocampista francés apenas registra el 30% de los minutos jugados por los blancos esta campaña bajo el mando de Xabi Alonso.

El francés firmó recientemente una extensión de su contrato con el Real Madrid hasta el 2029, por lo que los "Merengues" buscan una buena oferta por el jugador de 23 años, algo que podría complicar las negociaciones con el conjunto inglés.

Medios cercanos al conjunto español aseguran que el Madrid espera recibir una oferta cercana a los 80 millones de euros, sin embargo, los "Reds" podrían incluir cláusulas de rendimiento en el fichaje que cumplan ese monto.

Camavinga está cerca de llegar a los 200 encuentros con la playera del Madrid, desde su llegada al cuadro "Merengue" en 2021 se ha vuelto un revulsivo que puede jugar en diferentes posiciones, lo ha hecho como mediocampista, lateral y central en diferentes etapas.