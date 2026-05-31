Aguirre revela qué tan probable es que Memo Ochoa sea titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La competencia por la portería en la Selección Mexicana sigue dando de qué hablar. Esta vez Javier Aguirre rompió el silencio con respecto al papel que tendrá la convocatoria de Guillermo Ochoa. El histórico arquero que buscará disputar su sexta Copa Mundial de la FIFA™ y su ambición será el hacerlo como el arquero titular del combinado nacional.

Cabe mencionar que Guillermo Ochoa regresó a la convocatoria de Aguirre luego de la lamentable lesión de Luis Ángel Malagón. Despertando las dudas si la experiencia y legado de Ochoa podrá sobreponerse al buen momento de Raúl Rangel. En ese sentido, el entrenador mexicano advirtió que todos los jugadores que estarán convocados tendrán la oportunidad de formar parte del once titular.

Ochoa tiene posibilidades de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™|MexSport

¿Qué fue lo que dijo Javier Aguirre sobre la posible titularidad de Ochoa?

Javier Aguirre en la rueda de prensa post partido ante Australia confirmó que Ochoa cuenta con posibilidades reales para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Algo que terminó por cobrar mayor relevancia luego de que el experimentado arquero jugara el segundo tiempo ante el cuadro australiano.

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“Los 26 que están en la lista final tienen posibilidades reales de jugar, son elegibles, es una selección. No son 11 titulares y 15 suplentes, esto yo lo tengo clarísimo desde el primer día, puede jugar cualquiera” confirmó Aguirre luego de que le preguntaran si Ochoa puede ser titular en el debut ante la Selección de Sudáfrica. En ese sentido, ¿qué portero cuenta con mejores números para ganarse la titularidad en la Selección Mexicana.

Los números de los porteros de la Selección Mexicana en el 2026

Guillermo Ochoa

Partidos jugados: 18

Goles en contra: 24

Porterías imbatidas: 4



Raúl Rangel

Partidos jugados: 15

Goles en contra: 17

Porterías imbatidas: 6



Carlos Acevedo