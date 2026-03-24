Esto es lo que tiene que pasar para que Club América logre entrar a la Liguilla del Clausura 2026

Club América sigue con irregularidades en este Clausura 2026, luego de perder por la mínima ante Pumas en el Clásico Capitalino, con gol de un futbolista que tiene una segunda oportunidad tras quedar relegado en Toluca. Pese a este mal resultado, las Águilas están en puestos de Liguilla, pero ello podría peligrar si vuelve a sumar más descalabros en lo que resta del torneo.

Para que el conjunto azulcrema pueda pasar a la Liguilla, necesita ganar los 5 partidos que le restan; es decir, sumar 15 de los 15 puntos disponibles. Lo anterior, ya que se ubica en el octavo puesto, y de no conseguir triunfos en los partidos venideros, podría consumar un fracaso, ya que actualmente Juárez FC amenaza con desbancarlo y colarse a la “fiesta grande” del futbol mexicano.

El conjunto azulcrema tiene que ganar sus 5 partisos restantes si quiere amarrar su pase a la Liguilla.|Club América

El conjunto de Coapa actualmente tiene 17 puntos, producto de 5 victorias, 2 empates y 5 derrotas. Pero atrás del club viene pujando fuertemente Rayados de Monterrey y Juárez FC con 14 unidades, mientras que Necaxa y León pueden dar la gran sorpresa de ganar sus siguientes partidos y pisarle los talones al América, en caso de que pierda en la jornada 13.

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Los partidos que debe ganar América para avanzar a la Liguilla

Club América tiene que “matar o morir” en las últimas 5 fechas, si es que no quiere consumar el fracaso de quedar fuera de la Liguilla, algo que no ocurre desde el Clausura 2017. Para evitar esta catástrofe para sus aficionados, el club azulcrema debe ganar sus siguientes duelos, los cuales son:



Santos vs América – Sábado 4 de abril

– Sábado 4 de abril América vs Cruz Azul – Sábado 11 de abril

– Sábado 11 de abril América vs Toluca - Sábado 18 de abril

- Sábado 18 de abril León vs América – Martes 21 de abril

– Martes 21 de abril América vs Atlas – Sábado 25 de abril

Cabe destacar que en este inter de partidos las Águilas se enfrentarán a Nashville en los Cuartos de Final de la Concachampions 2026 y, en caso de avanzar, se les empalmarán los juegos de la Liga BBVA MX.