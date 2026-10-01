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Fútbol

Estos futbolistas dejaron la cancha para hacer algo que nadie esperaba

Figuras del fútbol mexicano cantan, bailan y sorprenden a la afición en un campaña que convierte cada jornada en una oportunidad para sumar premios y experiencias.

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El fútbol mexicano se puso a cantar. Malagón, Henry Martín, Nahuel Guzmán, Carlos Acevedo, Zendejas, el “Pollo” Briseño, el “Piojo” Alvarado, Charly Rodríguez y Rodolfo Pizarro, entre otros, se animaron a bailar, cantar y sorprender a los aficionados como parte de Club Corona.

Y la cosa no se queda solo en la serenata. Los aficionados también podrán participar para ganar playeras de su equipo, boletos para partidos, mercancía y hasta experiencias para conocer a sus ídolos, sin importar a qué club del fútbol mexicano apoyen.

Al ritmo de “Ese hombre se murió de amor”, los jugadores salen de la cancha y aparecen en distintos lugares donde normalmente se vive el fútbol: restaurantes, cantinas, estadios y otros puntos de encuentro entre aficionados. La idea es cambiar un poco los papeles: esta vez son ellos quienes le cantan a la gente que los sigue cada jornada.

Aunque en la campaña aparecen futbolistas de equipos patrocinados por Corona, Club Corona está abierto para todas las aficiones. Es decir, no importa si le vas al América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, Tigres o cualquier otro equipo: puedes participar y buscar premios relacionados con tu propio club.

¿Cómo funciona? Los aficionados podrán acumular puntos escaneando las corcholatas de las presentaciones participantes y después cambiarlos por distintos premios. Además, durante los partidos los puntos valdrán doble y, cuando caiga un gol, triple durante cinco minutos.

Así, cada jornada tendrá una razón extra para estar pendiente del partido, sumar puntos y acercarte todavía más a tu equipo.

Para participar, solo tienes que registrarte en Club Corona, escanear tus corcholatas y empezar a sumar puntos para ir por playeras, boletos y experiencias de tu club.

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