Estos números de Paulinho sorprendieron a todos los aficionados de Toluca y dejaron a muchos de boca abierta

Desde su llegada a Toluca a mediados del año pasado, Paulinho se convirtió en uno de los mejores delanteros de la Liga BBVA MX y sus números así lo reflejan. Tras consagrarse tricampeón de goleo en la Fase Regular, el portugués volvió a marcar para los Diablos Rojos , esta vez en la Liguilla, y sigue dando que hablar entre los aficionados por su excelente promedio frente al arco rival.

Los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 iniciaron con todo. En un encuentro muy parejo, los Bravos de Juárez sorprendieron a Toluca desde el arranque y se pusieron en ventaja a los tres minutos de juego. Sin embargo, los tantos de Antonio Briseño y Paulinho le dieron el triunfo al equipo de Antonio Mohamed y una importante ventaja para la vuelta.

Con este registro ante Juárez, Paulinho alcanzó 55 contribuciones de gol directas (45 tantos y 10 asistencias)... ¡en 62 partidos! Además, si solamente se toma en cuenta lo hecho en el 2025, suma ya 36 G/A en 41 encuentros entre todas las competiciones.

Por si fuera poco, el alto rendimiento de Paulinho ha sido clave para que los Diablos Rojos se adjudiquen importantes trofeos en el último tiempo. Desde el arribo del delantero a México, Toluca obtuvo el Clausura y el premio Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

Paulinho y Toluca van por un nuevo título

Tras finalizar la Fase Regular en la cima, Toluca se posicionó nuevamente como uno de los grandes favoritos al título en este Apertura 2025. Luego de remontar ante los Bravos de Juárez en condición de visitante, el equipo del Turco Mohamed tiene todo a su favor de cara al juego de vuelta.

Con Paulinho como una de sus principales figuras, los Diablos Rojos se consagraron campeones del último Clausura y quieren repetir la hazaña en este semestre. Para ello, deberán imponerse a los dirigidos por Martín Varini este sábado 29 de noviembre desde las 19:05 horas en el Estadio Nemesio Diez.