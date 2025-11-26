deportes
RESUMEN: Juárez 1-2 Toluca | Cuartos de Final | Apertura 2025

Toluca pega primero en los Cuartos de Final del Apertura 2025 con un triunfo emocionante 2-1 sobre FC Juárez. El partido tuvo de todo: gol de vestidor, polémicas, atajadas claves y un cierre cardíaco que dejó la serie más viva que nunca.

