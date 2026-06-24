Estos serían los rivales de Brasil en 16vos si se clasifica primero o segundo del Grupo C

La Selección de Brasil se encuentra ante un momento decisivo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con la victoria del equipo conducido por Carlo Ancelotti ante Escocia, la Canarinha tiene un objetivo claro: asegurar el primer lugar del Grupo C. Aunque el pase a los dieciseisavos de final parece garantizado, el orden en la tabla será crucial para definir el camino del cinco veces campeón del mundo hacia la gloria.

¿A quién enfrentaría Brasil si termina primero?

Si el Scratch logra imponerse y liderar su grupo, su rival en la primera instancia eliminatoria saldrá del segundo clasificado del Grupo F. El panorama en esa zona es vibrante y aún no está cerrado. Actualmente, Japón ocupa esa segunda plaza, pero Países Bajos y Suecia también mantienen serias opciones de finalizar en esa posición. Enfrentar a cualquiera de estos tres equipos representa un desafío de alta exigencia, dado que han demostrado competitividad y solidez en lo que va del certamen. Además, la posibilidad de un choque frente a Argentina permanece en el horizonte, aunque un cruce entre ambos solo podría darse en una hipotética semifinal.

¿Qué pasa si Brasil termina segundo?

En caso de que el equipo de Ancelotti finalice como escolta en el Grupo C, el panorama se torna drásticamente más complicado. El rival sería el líder del Grupo F, una posición actualmente ocupada por Países Bajos. Este escenario es precisamente el que Brasil quiere evitar. La "Naranja Mecánica" no solo es uno de los equipos más sólidos y equilibrados de esta Copa del Mundo, sino que trae consigo una carga histórica que el aficionado brasileño conoce bien.

Un historial que duele: un enfrentamiento contra Países Bajos evocaría recuerdos amargos, como la derrota en el partido por el tercer puesto en Brasil 2014 y la dolorosa eliminación en cuartos de final de Sudáfrica 2010. Estos antecedentes convierten a los neerlandeses en el rival que, por razones tanto tácticas como emocionales, el equipo brasileño preferiría eludir en la ronda de los 32 mejores.