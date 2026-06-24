Por qué Spence le negó el saludo a Thomas Partey en Inglaterra vs. Ghana

El duelo entre Inglaterra y Ghana por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó mucho más que un empate sin goles en Boston. Un video viral, captado momentos antes del pitazo inicial durante el tradicional saludo protocolario, se convirtió rápidamente en el foco de atención mundial al mostrar un aparente desaire de Djed Spence hacia el mediocampista ghanés Thomas Partey.

En las imágenes, que dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas, se observa cómo el defensor inglés evita deliberadamente estrechar la mano de Partey, un gesto que en el mundo del futbol suele interpretarse como una señal de confrontación o desaprobación. Aunque no existe una confirmación oficial por parte del jugador o de la Federación Inglesa (FA) sobre las razones del gesto, el contexto en el que se encuentra el jugador ghanés ha puesto este momento bajo una lupa mediática implacable.

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El trasfondo de la polémica

Thomas Partey, de 33 años, ha estado en el centro de un intenso escrutinio público durante los últimos meses. El exjugador del Arsenal —que actualmente milita en el Villarreal— enfrenta un proceso judicial en el Reino Unido por siete cargos de violación y uno de agresión sexual, denuncias presentadas por cuatro mujeres distintas. Cabe recordar que el mediocampista incluso se perdió el debut de Ghana frente a Panamá debido a que no pudo ingresar a Canadá para disputar dicho encuentro, precisamente por estas causas legales.

Esta situación le ha valido una atención mediática constante y, según se ha especulado en redes sociales, podría ser el motivo detrás de la actitud de Spence. Resulta llamativo que, mientras el resto de los futbolistas completaba el protocolo con normalidad, el defensor inglés marcara esa distancia tan notoria.

La tensión en la cancha y los lazos rotos

La situación es particularmente sensible si se considera que Partey compartió vestuario durante años con varias figuras de la actual selección inglesa. Jugadores como Declan Rice y Bukayo Saka coincidieron con él durante su estancia en el Arsenal, lo que añade una capa de complejidad emocional al enfrentamiento. A pesar de esto, según reportes de ESPN, la Federación Inglesa decidió no emitir instrucciones especiales ni realizar reuniones sobre la presencia del ghanés antes del choque en Boston, dejando que cada jugador manejara el protocolo bajo su propio criterio.

Para Ghana, la presencia de Partey es fundamental en lo deportivo, al tratarse de su referente en el mediocampo. Sin embargo, este Mundial ha demostrado que, para ciertos jugadores, la trayectoria deportiva de un rival no es suficiente para ignorar la gravedad de las acusaciones extradeportivas que lo rodean. Por ahora, el silencio de los protagonistas solo alimenta el debate sobre si lo ocurrido fue un acto de principio personal o un incidente fortuito en medio de la intensidad de la competencia.

