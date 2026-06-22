Estos son TODOS los récords que podría romper Lionel Messi HOY en el Argentina vs Austria

El andar de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mantiene la atención de todos los fanáticos de las estadísticas sobre la figura de Lionel Messi, quien apunta a romper todos los récords. El capitán del combinado albiceleste protagonizó un arranque de torneo sobresaliente al convertir un triplete en la victoria tres a cero frente a Argelia y hoy busca hacer lo propio frente a Austria en Dallas.

El español Xavi Hernández comparó al argentino Lionel Messi con el basquetbolista Michael Jordan debido a su dominio en el futbol durante los últimos 20 años|Crédito: @Argentina

Esta contundencia en las redes lo pone al astro rosarino ante la posibilidad directa de quebrar la marca histórica de Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales. Si Messi marca ante Austria, llegará a los 17 goles en justas mundialistas, dejando atrás los 16 del delantero alemán. Cabe mencionar que si el combinado conducido por Lionel Scaloni logra ganar hoy con un tanto de su capitán, no solo aseguraría la clasificación a los dieciseisavos de final sino que colocaría al atacante en la cima absoluta de las estadísticas históricas de la competencia.

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Otros dos récords que Lionel Messi podría romper con Argentina

Lionel Messi podría romper otro récord hoy si la Argentina logra ganarle a Austria, el mismo se trata de ser el jugador con más partidos ganados en la historia de las justas mundialistas. El capitán argentino registra 16 triunfos mundialistas y una victoria frente al cuadro de Ralf Rangnick lo despegará de Miroslav Klose, quien actualmente posee ese récord, y de esa manera, Messi establecería un nuevo hito con 17 partidos ganados.

El tercer hito que asoma en el horizonte de Lionel Messi es más específico y está relacionado con la zona del campo desde donde se ejecutan los remates. Con el disparo desde afuera del área que abrió el marcador frente a Argelia, Messi alcanzó la línea de los cinco goles de media distancia en Mundiales. Esta cifra le permitió igualar el registro del brasileño Rivelino, quien posee este récord en soledad desde su consagración en la edición de México 1970. Un nuevo festejo del crack argentino, mediante un remate de larga distancia, lo dejará como el único dueño de ese apartado estadístico en los libros históricos de la Copa Mundial de la FIFA™.