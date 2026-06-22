Messi cumple años en el Mundial 2026 y el DT de Argentina dijo que espera que lo pase de esta forma

La selección de Argentina se prepara para enfrentar a Austria en una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En la previa del encuentro, una situación personal alrededor de Lionel Messi volvió a tomar protagonismo en la conferencia de prensa del equipo, pues Lionel Scaloni habló al respecto.

El cumpleaños de la gran figura del torneo aparece en el centro de la escena. Este 24 de junio, en plena competencia, Lionel Messi llegará a los 39 años. Antes del partido, el entrenador Scaloni habló sobre el momento que atraviesa el capitán y dejó un mensaje breve sobre cómo espera que pase ese día.

Lionel Messi, jugador de Argentina|Crédito: @AFASeleccionEN / X

El deseo de Scaloni para Messi

El entrenador argentino evitó profundizar sobre la salud de Jorge Messi, padre del futbolista, quien permanece hospitalizado desde hace algunos días. Scaloni remarcó la importancia del grupo en momentos difíciles y explicó que el plantel acompaña a Messi en esta situación.

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“Creemos que el grupo es el que saca adelante las situaciones tanto buenas como malas”, señaló el técnico. Luego dejó una frase corta sobre el cumpleaños del delantero argentino: “Que sea feliz, es lo que todos queremos”.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina|X: Argentina

Lionel Messi cumple 39 años en pleno Mundial

El cumpleaños de Messi llegará apenas horas antes de un tramo decisivo de la fase de grupos del torneo que se disputa en Estados Unidos. Con esa edad, el crack argentino brilla en el equipo.

El calendario de la selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Argentina 3-0 Argelia – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) – 19:00 horas — Grupo J

Sábado, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Argentina vs. Austria – Estadio Dallas (Dallas, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Jordania vs. Argentina – Estadio Los Ángeles (Los Ángeles, Estados Unidos) – 20:00 horas — Grupo J

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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